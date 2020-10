ZEAL NETWORK : Warburg Research persiste à l'achat

Données financières EUR USD CA 2020 79,0 M 92,9 M - Résultat net 2020 -1,00 M -1,18 M - Tréso. nette 2020 140 M 164 M - PER 2020 -716x Rendement 2020 2,16% Capitalisation 881 M 1 032 M - VE / CA 2020 9,38x VE / CA 2021 8,63x Nbr Employés 160 Flottant - Graphique ZEAL NETWORK SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 48,75 € Dernier Cours de Cloture 39,40 € Ecart / Objectif Haut 28,2% Ecart / Objectif Moyen 23,7% Ecart / Objectif Bas 19,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Helmut Becker Chief Executive Officer Carl Ulrich Andreas de Maizière Chairman-Supervisory Board Jonas Mattsson Chief Financial Officer Oliver Jaster Member-Supervisory Board Thorsten H. Hehl Member-Supervisory Board