Le nombre d'exclusions de joueurs a plus que quadruplé depuis 2020

HANOVRE (dpa-AFX) - Le nombre de personnes dépendantes du jeu qui se sont inscrites elles-mêmes dans le fichier national des interdits de jeu ou dont les proches ont pris l'initiative de le faire a plus que quadruplé au cours des deux dernières années et demie. C'est ce qui ressort des données du fichier d'exclusion Oasis, comme le rapporte le Redaktionsnetzwerk Deutschland. Selon ce rapport, quelque 192 600 personnes y étaient inscrites début mai, dont plus de 9 000 à la demande d'autres personnes. Fin 2020, il y avait encore 47 000 interdictions, selon le rapport.

"Le nombre élevé d'exclusions de joueurs en dit long", a déclaré Burkhard Blienert (SPD), le délégué du gouvernement fédéral chargé des addictions et des drogues, au quotidien RND. Il montre que la dépendance au jeu est vraiment une substance, pour les joueurs dépendants et leur entourage immédiat. "Comme la grande majorité se fait bloquer elle-même, la pression de la souffrance doit être considérable chez de très nombreuses personnes, ainsi que la prise de conscience de devoir entreprendre quelque chose soi-même".

Les personnes inscrites dans le fichier des interdits de jeu se voient interdire l'accès aux casinos, aux maisons de jeu ou aux salles de jeu, conformément aux dispositions en vigueur. Les machines à sous, les paris sportifs, les casinos en ligne ou les

-poker sont interdits. Tous les prestataires sont tenus par le

Glücksspielstaatsvertrag (traité d'État sur les jeux de hasard) sont tenus d'interroger la base de données avant la participation d'un joueur. L'interdiction peut être demandée par le joueur lui-même ou par un tiers proche du joueur, par exemple un membre de sa famille ou son partenaire. La demande peut être faite s'il existe des indices de dépendance au jeu ou d'endettement.