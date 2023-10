HAMBOURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - L'intermédiaire de loterie Zeal Network, avec ses portails Lotto24 et Tipp24, compte sur un énorme potentiel de croissance pour son activité. Actuellement, la part en ligne du marché allemand de la loterie n'est que de 23 pour cent, a déclaré le président du directoire Helmut Becker au journal "Borsen-Zeitung". Dans d'autres pays européens, elle a déjà dépassé la barre des 40 pour cent, voire même des 50 pour cent. Becker part du principe qu'en Allemagne aussi, plus de la moitié de l'activité de loterie sera commercialisée en ligne à plus ou moins long terme. "Cela signifie que le marché qui nous est adressable va plus que doubler".

Actuellement, la part de marché de Zeal dans la loterie en ligne en Allemagne est de 42 pour cent, a déclaré Becker. "Nos produits de loin les plus importants sont le '6 sur 49' et l''Eurojackpot'", a déclaré Becker. Ils représentaient environ 80 pour cent du chiffre d'affaires.

Depuis octobre 2019, Zeal ne propose plus ses propres paris sur les résultats des loteries nationales. Les portails Lotto24 et Tipp24 servent d'intermédiaires entre les billets de jeu des clients et les sociétés de loterie nationales ainsi que les organisateurs de loteries sociales. L'élément central du changement de modèle commercial a été l'acquisition du portail allemand Lotto24 en mai 2019.