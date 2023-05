Zeal Network se voit sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels

HAMBOURG (dpa-AFX) - Une augmentation du nombre de clients a permis à l'intermédiaire de loterie Zeal Network d'augmenter son chiffre d'affaires pour le début de l'année 2023. Au premier trimestre, les recettes ont augmenté de six pour cent en comparaison annuelle pour atteindre 26,7 millions d'euros, a annoncé l'entreprise jeudi à Hambourg. Le résultat d'exploitation (Ebitda) a augmenté de plus de 0,4 million pour atteindre 9,3 millions d'euros. Au final, le résultat a toutefois baissé de 12 pour cent à 4,4 millions d'euros en raison d'impôts plus élevés. L'entreprise, cotée dans l'indice SDax des valeurs secondaires, a confirmé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires devrait atteindre 110 à 120 millions d'euros en 2023, contre 105 millions l'année dernière. Mais comme l'entreprise dépense beaucoup d'argent pour l'acquisition de nouveaux clients et le marketing, le résultat opérationnel n'augmentera pas forcément. On s'attend à 30 à 35 millions d'euros, contre près de 32 millions.

Le fournisseur de produits de loterie est essentiellement actif sous les marques Lotto24.de et tipp24.com. Zeal transmet les billets de jeu des clients aux sociétés nationales de loterie et encaisse des commissions d'intermédiation. Début avril, la filiale de Zeal Network, Lotto24, a reçu l'autorisation d'organiser des jeux virtuels de machines à sous sur Internet./mis/stk