Zeal Networks : Lotto24 autorisé à proposer des jeux de machines virtuelles sur Internet

HAMBOURG (dpa-AFX) - Lotto24, filiale de Zeal Network, a obtenu l'autorisation d'organiser des jeux de machines à sous virtuelles sur Internet. Zeal attend de ce nouveau produit une contribution au chiffre d'affaires et à l'Ebitda de l'ordre de quelques millions à un chiffre, a annoncé l'entreprise mercredi soir à Hambourg. Ce montant a déjà été pris en compte dans les prévisions actuelles, a-t-il ajouté. La contribution au chiffre d'affaires et à l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) des années suivantes dépendra également de l'évolution des pratiques de régulation, a-t-il ajouté.

L'action Zeal a récemment gagné plus de 2% sur la plateforme Tradegate par rapport à son cours de clôture Xetra.