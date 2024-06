KARLSRUHE (dpa-AFX) - Les personnes qui se sont trompées il y a des années en pariant sur des événements sportifs non autorisés peuvent espérer obtenir le remboursement des mises qu'elles ont perdues. Après que de nombreux tribunaux allemands se sont penchés sur des cas similaires, la Cour fédérale de justice (BGH) examine maintenant si un opérateur de paris sportifs en ligne sans licence allemande valide doit rembourser les pertes d'un joueur. Pourquoi ce jugement pourrait-il avoir un impact sur des milliers de cas et pourquoi les signes sont bons pour les joueurs avant l'audience de jeudi ? Voici les principales questions et réponses :

Depuis quand les paris sportifs sont-ils autorisés en Allemagne ?

Jusqu'à la mi-2012, hormis quelques cas isolés d'anciennes licences de l'Allemagne de l'Est, seuls les opérateurs publics étaient autorisés à organiser des paris sportifs en Allemagne, explique l'avocat et expert en droit des jeux Lennart Brüggemann. Afin d'assécher le marché noir, les Länder ont introduit en 2012 un nouveau traité d'État sur les jeux de hasard qui prévoyait également des opérateurs privés.

"Le problème était cependant que pendant plus de huit ans, il n'a pas été possible d'octroyer une seule concession de paris sportifs aux opérateurs privés intéressés", explique Brüggemann. La raison en était les réserves émises par les tribunaux administratifs sur la procédure administrative. Les fournisseurs sont restés dans l'incertitude juridique pendant des années. Ce n'est qu'en 2020 que les premiers ont obtenu leur licence. L'année suivante, le traité d'État sur les jeux de hasard, aujourd'hui en vigueur, est entré en vigueur, légalisant officiellement les paris sportifs sous certaines conditions.

De quoi s'agit-il dans ce cas précis ?

Jeudi, la Cour fédérale de justice examine la plainte d'un homme contre l'opérateur de paris Tipico. L'homme a participé à des paris sportifs de Tipico entre 2013 et 2018 et a perdu plus de 3700 euros, qu'il réclame aujourd'hui. Il argumente que les paris sportifs étaient illégaux et les contrats de paris n'étaient pas valables parce que l'opérateur n'avait pas l'autorisation de l'autorité allemande compétente à l'époque. Tipico avait demandé une telle concession pour l'organisation de paris sportifs, mais ne l'a obtenue qu'en 2020. Les négociations en vue d'un accord ont échoué, de sorte que la Cour fédérale de justice doit maintenant trancher. On ne sait pas si un jugement sera rendu jeudi. (Réf. I ZR 90/23)

Quelles sont les chances de succès du plaignant ?

Jusqu'à présent, le joueur n'a pas eu de succès avec sa plainte. Le tribunal de grande instance d'Ulm a soutenu que Tipico avait certes enfreint les dispositions de l'ancien traité d'État sur les jeux de hasard de 2012, mais que les contrats de paris étaient valables. La BGH a pu voir les choses différemment, comme le montre une décision de référence publiée début avril dans une affaire similaire. Le Sénat a estimé qu'un autre opérateur avait enfreint les règles du traité d'État sur les jeux de hasard et que les contrats entre l'opérateur et le joueur étaient donc nuls. Le plaignant devrait avoir droit à un remboursement, a conclu le tribunal.

Même si cette décision n'était pas un jugement, mais seulement une évaluation destinée à préparer les parties à l'audience, les spécialistes s'attendaient à ce qu'elle constitue plus ou moins le jugement prévu dans la procédure. Mais ce jugement n'a jamais eu lieu, car l'opérateur a retiré son appel. Les représentants des joueurs ont considéré cela comme un aveu de culpabilité et ont critiqué le fait que l'opérateur ait ainsi voulu éviter un jugement de principe dans l'intérêt des joueurs.

Quel pourrait être l'impact de l'arrêt de la BGH ?

Un jugement favorable aux consommateurs de la BGH pouvait déclencher une vague de plaintes encore plus importante que celle qui existait déjà. Des milliers de procédures similaires sont déjà en cours devant les tribunaux allemands. Cela est dû en partie au fait que des cabinets d'avocats et certaines entreprises se sont spécialisés dans ce type d'actions en justice. Ces entreprises mettent les joueurs en relation avec des avocats et prennent en charge les frais de justice en échange d'une commission en cas de succès. C'est le cas de la société Gamesright qui, outre le procès de jeudi, affirme financer actuellement quelque 1500 actions similaires contre des opérateurs de paris sportifs. Un jugement allant dans le sens des joueurs pourrait avoir un grand impact, selon le cofondateur Hannes Beuck. "Nous partons du principe que la masse des joueurs concernés, qui attend et observe encore, réclamera alors son argent. Jusqu'à présent, seule une fraction des joueurs concernés le fait".

Quelle est l'ampleur des paris sportifs aujourd'hui ?

Selon le dernier Atlas des jeux, 5 % de la population participait à des paris sportifs en 2021, soit un doublement en deux ans. Le produit brut des jeux des paris sportifs aurait atteint 1,4 milliard d'euros en 2022. A titre de comparaison, les loteries ont rapporté 4,1 milliards d'euros et les machines à sous 4,8 milliards d'euros. La croissance des paris sportifs est forte depuis leur légalisation à l'automne 2020, ajoute le rapport. Selon la Gemeinsame Glücksspielbehorde der Länder (GGL), 30 opérateurs de paris sportifs ont désormais une autorisation.

Un arrêt de la BGH serait-il le dernier mot ?

Probablement pas, car la Cour européenne de justice a également pu se pencher sur le sujet. Le tribunal régional d'Erfurt, par exemple, avait annoncé en avril qu'il s'adresserait aux juges de Luxembourg avec plusieurs questions sur les paris sportifs. "Après la BGH, c'est avant la CJCE", a déclaré l'avocat de Tipico en charge du procès, Ronald Reichert. Les questions juridiques seraient définitivement clarifiées par la CJUE. Jusqu'à présent, la BGH n'a pas jugé nécessaire de saisir la CJCE. Les questions pertinentes ont été résolues, a-t-on dit en avril.