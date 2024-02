Zealand Pharma A/S est une société de biotechnologie basée au Danemark. La société se concentre sur la découverte, la conception et le développement de médicaments à base de peptides pour les maladies métaboliques et gastro-intestinales et d'autres domaines de maladies rares ayant des besoins médicaux non satisfaits. Les produits candidats à base de peptides de la société comprennent le développement clinique, l'enregistrement et, potentiellement, la commercialisation. Son pipeline comprend trois produits candidats en développement clinique : le glepaglutide, qui est développé pour traiter le syndrome de l'intestin court, ou SBS ; le dasiglucagon formulé pour être utilisé dans un système de pancréas artificiel à deux hormones pour une meilleure gestion du diabète ; et le dasiglucagon pour être utilisé dans le traitement de l'hyperinsulinisme congénital. La société exerce ses activités au Danemark et aux États-Unis et possède un portefeuille de médicaments et de produits candidats, y compris des collaborations avec Boehringer Ingelheim.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale