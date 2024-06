Zealand Pharma : le titre flambe, résultats dans l'obésité

Le titre Zealand Pharma s'envole vendredi à la Bourse de Copenhague suite à l'annonce par la société de biotechnologies de résultats positifs sur une étude clinique contre l'obésité.



A 15h30, l'action bondit de plus de 16%, signant de loin la plus forte progression de l'indice OMXC25 dans des volumes atteignant plus d'un million de titres, du jamais vu depuis quatre mois.



Dans un communiqué, Zealand indique qu'un essai de phase 1b a montré que son petrelintide, un analogue de l'amyline humaine, avait permis aux participants de perdre en moyenne jusqu'à 8,6% de leur poids en 16 semaines de traitement.



A titre de comparaison, ce taux n'a atteint que 1,7% dans le groupe placebo.



D'après les analystes de Jefferies, ces chiffres laissent penser que le médicament, administré en injection sous-cutanée, pourrait permettre de perdre plus de 15% sur des durées plus longues.



'Ce qui est important, c'est que la tolérance s'est avérée impressionnante, même si l'étude recensé un abandon du traitement, ce qui signifie que l'amyline pourrait constituer une alternative plus facile à tolérer que les to GLP-1', ajoute Jefferies.



Zealand Pharma prévoit maintenant de démarrer un essai clinique de phase 2b dans le courant du second semestre.



