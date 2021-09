FourKites : et Zebra Technologies étendent leurs relations, apportant une visibilité de bout en bout aux clients nord-américains et européens

Zebra intégrera Dynamic Yard de FourKites dans sa solution MotionWorks Yard, utilisée dans des opérations logistiques parmi les plus vastes au monde, pour étendre la visibilité des actifs en temps réel

FourKites®, la principale plateforme mondiale de visibilité des chaînes d’approvisionnement en temps réel, a annoncé aujourd’hui que Zebra Technologies Corporation (NASDAQ : ZBRA), un innovateur en première ligne des affaires, avec des solutions et des partenaires qui confèrent un avantage en matière de performance, va revendre la solution Dynamic Yard et plateforme de visibilité en temps réel, de FourKites dans le cadre de sa gamme de solutions de visibilité des actifs. Utilisée par certains des plus grands opérateurs logistiques au monde, la solution MotionWorks Yard de Zebra combinera désormais Dynamic Yard avec le matériel de localisation et les services professionnels Zebra. MotionWorks Yard continuera d’être vendue directement par Zebra et par l’intermédiaire de partenaires de distribution PartnerConnect, choisis en Amérique du Nord et en Europe.

D’un commun effort, FourKites et Zebra modernisent la chaîne d’approvisionnement numérique et permettent d’éliminer les silos d’informations, afin d’offrir aux entreprises une visibilité de bout en bout, sur l’ensemble de leur fret, de l’entrepôt au dépôt, et à travers tous les modes de transport. En élargissant davantage les solutions conjointes des entreprises, les deux équipes vont collaborer pour augmenter les capacités de leurs clients, aussi bien sur route qu’au niveau des dépôts.

« Les entreprises veulent une visibilité en temps réel de leurs biens et leurs actifs, tout au long du parcours, de l’usine de fabrication à la destination finale », a déclaré Drew Ehlers, Global Futurist et Venture Innovator, Bureau du directeur de la technologie, chez Zebra Technologies. « Notre relation avec FourKites ajoute une couche essentielle de visibilité, qui permet aux entreprises d’améliorer la visibilité des actifs, et de rationaliser le processus d’expédition, libérant ainsi des niveaux inédits de performance et de service client. »

En tant qu’investisseur dans les solutions de visibilité en temps réel, Dynamic ETA® for Air, de FourKites, et utilisateur de ces dernières, Zebra a réduit les temps de traitement des produits urgents, pour l’exécution des commandes essentielles des clients, tout en éliminant de près de 75 % les demandes de renseignements par e-mail, adressées à son équipe logistique mondiale, sur le suivi des expéditions. En renforçant sa relation avec FourKites, Zebra poursuit sa mission d’aider les entreprises à moderniser leurs entrepôts et créer des chaînes d’approvisionnement qui soient totalement transparentes, connectées, et entièrement optimisées.

« La relation de FourKites avec Zebra s’est développée au fil des ans, au fur et à mesure de nos collaborations autour d’un objectif commun, celui de créer une chaîne d’approvisionnement entièrement transparente, apte à réduire les délais de livraison pour les clients », confie Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « En combinant les compétences d’experts, de Zebra, en matière de visibilité des entrepôts, avec la visibilité de FourKites en dehors de ces quatre murs, nous sommes en mesure d’offrir une meilleure prévisibilité et anticipation des actifs, de bout en bout, pour nos clients communs ; et ce, en tenant compte de manière dynamique des réalités sur le terrain, dans toute la chaîne d’approvisionnement. »

À propos de FourKites

FourKites® est l’une des principales plateformes de visibilité de la chaîne d’approvisionnement, à l’échelle mondiale, et dont le champ dépasse celui du simple transport, en s’appliquant aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant chaque jour plus de 2 millions d’expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne, postale et par coursier, dans 176 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant outil d’apprentissage automatique, lui permettant ainsi d’aider les entreprises à numériser leurs chaînes d’approvisionnement, de bout en bout. Plus de 620 marques parmi les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 principales entreprises de produits de consommation emballés, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d’approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.fourkites.com/.

À propos de Zebra Technologies

Zebra (NASDAQ : ZBRA) aide les principaux acteurs des secteurs du commerce de détail/de la vente en ligne, de la fabrication, des transports et de la logistique, de la santé, et du secteur public, entre autres, à atteindre un niveau de performance supérieur. Avec plus de 10 000 partenaires dans 100 pays différents, Zebra propose des solutions de bout en bout, adaptées à chaque secteur d’activité, pour permettre à chaque actif et chaque employé d’être visible, connecté et entièrement optimisé. Les solutions conçues par la société, et leaders sur le marché, permettent non seulement d’optimiser l’expérience d’achat, mais de suivre et gérer les stocks, tout en améliorant l’efficience de la chaîne logistique et les soins aux patients. En 2020, Zebra a figuré sur la liste Forbes Global 2000 pour la deuxième année consécutive, et a été citée dans la liste des Meilleures entreprises où travailler pour les innovateurs (Best Companies for Innovators), de Fast Company. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com, ou inscrivez-vous pour recevoir nos alertes d’information. Participez au blog Your Edge de Zebra, suivez l’entreprise sur LinkedIn, Twitter et Facebook, et consultez notre Story Hub : Zebra Perspectives.

