Zebra Technologies Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes technologiques d'identification automatique et de saisie des données. Les produits sont destinés essentiellement aux secteurs de la distribution, du commerce électronique, du transport, de la logistique et de la santé. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes de visibilité et de mobilité (70%) : terminaux mobiles (ordinateurs durcis, tablettes, émetteurs-récepteurs radio mobile, lecteurs RFID, systèmes de points de vente, kiosques interactifs, etc.) ; - systèmes d'information et de traçabilité des produits (30%) : imprimantes et scanners de code-barres, imprimantes de cartes, imprimantes et encodeurs d'étiquettes RFID, consommables d'impression (étiquettes à transfert thermique, papiers pour reçus, rubans, cartes plastiques, étiquettes RFID, etc.) et solutions de localisation. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (85%), ventes de services et de logiciels (15%). A fin 2022, le groupe dispose de 117 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (31,8%), Amérique du Nord (18,7%), Allemagne (16,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (16,8%), Asie-Pacifique (10,5%) et Amérique latine (5,8%).

Secteur Equipements et pièces électroniques