Zedge, Inc. se consacre à la création de places de marché numériques et de jeux compétitifs. Les produits de la société comprennent Zedge Ringtones and Wallpapers, qui est un marché de contenu numérique freemium offrant des fonds d'écran pour téléphones portables, des fonds d'écran vidéo, des sonneries et des sons de notification ; pAInt, un créateur de fonds d'écran à intelligence artificielle générative ; GuruShots, un jeu de défi photo basé sur l'habileté, et Emojipedia. Il utilise des logiciels libres dans le cadre de ses services. L'application Zedge Ringtones and Wallpapers est disponible à la fois sur Google Play et sur l'App Store. Son produit GuruShots offre une plateforme couvrant iOS, Android et le Web qui fournit un moyen éducatif et structuré pour les photographes amateurs de participer à une variété de concours. Elle a ajouté la fonctionnalité des jetons non fongibles (NFT) à un nombre limité de créateurs Zedge Premium via NFTs Made Easy, et toutes les transactions NFT Made Easy sont effectuées en utilisant des crédits Zedge. L'entreprise sert plus de 40 millions d'utilisateurs actifs à travers ses offres.

Secteur Logiciels