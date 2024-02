L'autorité de régulation indienne découvre une irrégularité de 241 millions de dollars dans les comptes de Zee, selon Bloomberg

Le 20 février 2024 à 21:22 Partager

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a découvert une irrégularité de plus de 20 milliards de roupies (241,36 millions de dollars) dans les comptes de Zee Entertainment Enterprises, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes au fait de l'affaire.

L'année dernière, l'autorité de régulation des marchés SEBI a allégué que les fondateurs du groupe Zee, le président Subhash Chandra et le directeur général Puneet Goenka, étaient activement impliqués dans le détournement des fonds de la société vers d'autres entités cotées en bourse du groupe et d'autres entreprises liées à ses actionnaires fondateurs. Les deux hommes ont nié toute malversation. Dans le dernier développement de l'enquête, la SEBI a découvert que le montant manquant était environ 10 fois plus élevé que ce que les enquêteurs avaient initialement estimé. Le montant manquant calculé n'est pas définitif et pourrait être révisé après que le SEBI ait examiné les réponses des dirigeants de l'entreprise, ajoute le rapport. Zee et le SEBI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters après les heures normales de bureau. Le mois dernier, le groupe japonais Sony a mis fin à une fusion avec Zee en raison de certaines "conditions de clôture" non résolues et de conflits de direction, notamment des désaccords sur l'implication de Goenka dans des questions réglementaires. Le quotidien économique indien Economic Times a rapporté mardi que Zee faisait une dernière tentative pour reprendre les discussions avec Sony afin de relancer leur accord de 10 milliards de dollars, qui a été abandonné le 22 janvier. En octobre, un tribunal indien a levé l'interdiction faite à M. Goenka de siéger au conseil d'administration. Cette décision faisait suite à l'avis du SEBI selon lequel l'hypothèse selon laquelle le PDG pourrait faire peser un risque sur les actifs de la société était "manifestement erronée", étant donné que l'entité fusionnée aurait une structure d'entreprise distincte. (1 $ = 82,8641 roupies indiennes)