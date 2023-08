L'autorité indienne de régulation des marchés a interdit lundi à Subhash Chandra et Punit Goenka, de Zee Entertainment, d'accéder aux conseils d'administration de quatre sociétés du groupe Zee, dont Zee Entertainment Ltd (ZEEL), selon une ordonnance publiée sur le site web de l'autorité de régulation.

Les trois autres sociétés du groupe Zee sont Zee Media Corporation, Zee Media Corp et Zee Aakash News.

Selon le Securities and Exchange Board of India (SEBI), Chandra et Goenka ne peuvent être administrateurs d'aucune entité formée après la fusion ou l'amalgamation des quatre sociétés.

Cela a donc un impact sur le poste d'administrateur de Goenka après la fusion de Zee et de Sony.

Il s'agit d'une légère variation par rapport à l'ordonnance précédente dans laquelle la SEBI avait exclu le duo des conseils d'administration des sociétés.

Dans son ordonnance, Madhabi Puri Buch, présidente de la SEBI, a déclaré que la conduite de M. Goenka en tant que directeur général et chef de la direction de ZEEL avait été jugée contraire aux normes de prévention de la fraude.

"Ses actions étaient en conflit direct avec les intérêts des 96 % d'actionnaires publics de ZEEL, ce qui a nécessité l'imposition d'une restriction temporaire à son encontre", a déclaré Mme Buch.