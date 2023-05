L'entreprise indienne Zee Entertainment affiche sa première perte en trois ans en raison de la faiblesse de la demande publicitaire et de l'augmentation des coûts

La société indienne Zee Entertainment Enterprises a annoncé jeudi sa première perte trimestrielle en trois ans, les annonceurs ayant resserré leurs budgets de marketing et les dépenses ayant augmenté.

Zee a enregistré une perte nette consolidée de 1,96 milliard de roupies (23,7 millions de dollars) pour le quatrième trimestre clos le 31 mars, contre un bénéfice de 1,82 milliard de roupies il y a un an, selon une déclaration réglementaire.

Le revenu total de la société a chuté de 9,9 % pour atteindre 21,26 milliards de roupies, tandis que les dépenses ont augmenté de près de 10 %.

Les radiodiffuseurs indiens ont subi une baisse de leurs bénéfices au cours des derniers trimestres, les analystes indiquant que les nouvelles entreprises déficitaires et les vendeurs de biens de consommation touchés par l'inflation dépensent moins en publicité.

Dans un communiqué, Zee a déclaré que ses recettes publicitaires nationales pour le trimestre de mars avaient diminué d'un dixième, en raison d'un "ralentissement des dépenses publicitaires".

Elle a également ajouté qu'elle cessait de financer la startup technologique SugarBox en raison de l'inflation et des conditions de la fusion imminente avec l'unité indienne du groupe japonais Sony Group Corp, mais qu'elle injecterait de l'argent dans les activités numériques et sportives.

Zee a connu des déboires avec ses créanciers à propos d'un litige relatif à un défaut de paiement dans le cadre de la fusion, mais a réglé le problème en mars.

Toutefois, selon des informations récentes, la Bourse nationale et la Bourse de Bombay pourraient être amenées à reconsidérer leur approbation de la fusion, à la suite d'une décision de l'autorité de régulation indienne à l'encontre d'une entité du groupe Essel, propriétaire de Zee.

La semaine dernière, le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a déclaré que l'entreprise s'efforçait de finaliser la fusion avant la fin du premier semestre de l'exercice fiscal qui s'achève en mars.

Les résultats de Zee ont été inférieurs à ceux de ses rivaux New Delhi Television Ltd, TV Today Network Ltd et TV18 Broadcast Ltd, qui ont enregistré une baisse de leurs bénéfices comprise entre 76 % et 98 % au cours du trimestre.

Les actions de Zee ont clôturé en baisse de 1,08 % avant la publication des résultats et ont baissé de 11,6 % au cours du trimestre de mars.

(1 $ = 82,7326 roupies indiennes) (Reportage de Praveen Paramasivam à Chennai ; Rédaction de Varun H K)