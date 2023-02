Le bénéfice du troisième trimestre de l'entreprise indienne Zee Entertainment s'effondre en raison de la baisse des dépenses publicitaires.

"L'environnement macroéconomique difficile continue d'avoir un impact sur la performance opérationnelle", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle a surtout constaté un ralentissement des dépenses des entreprises de biens de consommation à rotation rapide.

Le bénéfice net consolidé pour le troisième trimestre clos le 31 décembre est tombé à 2,4 millions de roupies (29 049 $), contre 2,99 milliards de roupies un an plus tôt.

Les recettes publicitaires nationales ont baissé de 16 %, tandis que les dépenses globales ont augmenté de plus de 10 % pour atteindre 18,72 milliards de roupies.

Les lancements de nouveaux contenus et les sorties en salle ont fait grimper les dépenses de marketing, tandis que les coûts de programmation et de technologie ont augmenté en raison de la hausse des coûts de contenu des films et de l'investissement continu dans l'application Zee5, a déclaré Zee Entertainment.

"Les performances en salle continuent d'être faibles", a-t-il ajouté.

Le revenu total de Zee a à peine changé par rapport à l'année dernière, à 21,27 milliards de roupies.

D'autres diffuseurs indiens ont également souffert d'un ralentissement des dépenses publicitaires dans un environnement à forte inflation.

New Delhi Television Ltd, qui fait partie du groupe Adani en difficulté, a vu son bénéfice diminuer de plus de moitié, tandis que TV18 Broadcast Ltd, propriété de Reliance Industries, et TV Today Network, qui gère les chaînes d'information India Today et Aaj Tak, ont fait part de préoccupations similaires.

Zee et l'unité locale du japonais Sony ont décidé de fusionner leurs chaînes de télévision, leurs actifs cinématographiques et leurs plates-formes de streaming en décembre 2021 afin de créer une puissance sur un marché clé en croissance de 1,4 milliard de personnes, pour affronter des entreprises comme Netflix et Disney en Inde.

(1 $ = 82,6200 roupies indiennes)