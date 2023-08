L'autorité indienne de régulation des marchés a exclu lundi Punit Goenka des conseils d'administration de quatre sociétés du groupe Zee, dont Zee Entertainment Ltd, et s'est interrogée sur son rôle dans la fusion prévue entre ZEEL et l'unité indienne du groupe japonais Sony.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a également indiqué dans l'ordonnance publiée sur son site web que l'ancien président du Zee Group, Subhash Chandra, et M. Goenka ne peuvent être administrateurs d'aucune entité issue de la fusion ou de l'amalgamation de l'une des quatre sociétés.

Goenka est le directeur général de ZEEL, mais en raison d'une ordonnance antérieure de la SEBI, un comité intérimaire a pris en charge la gestion quotidienne de la société, qui est l'un des premiers réseaux de télévision privés de l'Inde.

Le groupe Zee a annoncé une fusion de ZEEL avec les activités indiennes de Sony en 2021, mais cette fusion a été retardée par une ordonnance provisoire de la SEBI interdisant à M. Goenka de siéger au conseil d'administration d'une société cotée en bourse.

Un porte-parole du groupe Zee, M. Chandra et M. Goenka ont refusé de commenter l'ordonnance finale de la SEBI, qui s'applique à Zee Media Corporation, Zee Media Corp et Zee Aakash News ainsi qu'à ZEEL.

La semaine dernière, le tribunal national indien du droit des sociétés a donné son feu vert à l'opération longtemps retardée de création d'une société d'une valeur de 10 milliards de dollars.

Toutefois, la SEBI a déclaré qu'après la fusion prévue, Goenka serait nommé directeur général et se verrait confier des pouvoirs importants pour gérer les affaires de la société.

Ce rôle même au sein de ZEEL est remis en question", a déclaré la SEBI, ajoutant que jusqu'au résultat final de l'enquête sur le détournement présumé de fonds, "il serait approprié qu'il ne fasse pas partie de la gestion de ZEEL ou de tout autre "avatar" de la société".

La SEBI a déclaré qu'elle achèverait son enquête dans un délai de huit mois.

Madhabi Puri Buch, présidente de la SEBI, a déclaré que la conduite de M. Goenka en tant que directeur général et chef de la direction de ZEEL avait été jugée contraire aux normes visant à prévenir la fraude.

"Ses actions étaient en conflit direct avec les intérêts des 96 % d'actionnaires publics de ZEEL, ce qui a nécessité l'imposition d'une restriction temporaire à son encontre", a déclaré M. Buch.

Goenka, qui a nié les allégations, et Chandra ont tous deux contesté la précédente interdiction de la SEBI. (Reportage de Jayshree P Upadhyay ; Rédaction de David Evans et Alexander Smith)