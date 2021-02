Bond du bénéfice net pour Zehnder en 2020

Zurich (awp) - Zehnder a vu son bénéfice net s'envoler d'un quart l'année dernière, à 39,9 millions d'euros. Dans un contexte de ventes en recul, le spécialiste argovien de la ventilation, de la climatisation et du chauffage est parvenu à améliorer sa rentabilité grâce à des mesures d'économie. Dividende relevé et rachat d'actions figurent au menu pour les actionnaires.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est étoffé d'un cinquième à 50,5 millions d'euros, pour une marge afférente améliorée de 1,7 point de pourcentage à 8,2%, indique mercredi l'entreprise basée à Gränichen.

Afin de réduire les coûts, la direction et le conseil d'administration ont accepté de raboter de 10% leur rémunération pendant six mois, rappelle le communiqué. Certains projets ont été reportés et les voyages réduits drastiquement. Ces mesures ont permis de fortement améliorer l'Ebit en Europe, en hausse de 31% à 41,6 millions d'euros.

La région Chine et Amérique du Nord n'a pas pu profiter de ces effets et a vu sa rentabilité s'effriter, le résultat d'exploitation ayant plongé de 14,4% à 10,4 millions d'euros.

Le conseil d'administration propose un dividende relevé à 1,25 franc par action, à comparer aux 70 centimes distribués au titre de 2019.

Les chiffres dévoilés par Zehnder dépassent les attentes moyennes des analystes interrogés par AWP.

Mi-janvier, Zehnder a publié des recettes annuelles en baisse de 4% à 617,7 millions d'euros, un tassement ressenti principalement au premier semestre.

100 à 200 millions pour les acquisitions

A fin décembre, le flux de trésorerie émanant des activités opérationnelles s'élevait à 95,3 millions d'euros, contre 43,1 millions une année auparavant.

Le groupe argovien va lancer ces prochaines semaines un programme de rachat d'actions portant sur 5% du capital-actions. L'objectif est de détruire à terme un total de 487'800 nominatives.

Pour 2021, la direction table sur une hausse de 5% des recettes et une marge Ebit entre 8 et 10%. "Nous visons une croissance organique, mais recherchons également de potentiels candidats à reprendre", a expliqué en conférence de presse le directeur général Matthias Huenerwandel.

Les acquisition se concentreront davantage dans le domaine de la ventilation, qui contribue déjà à plus de la moitié des recettes du groupe. Pour le patron de Zehnder, il s'agira d'entreprise permettant le renforcement sur un marché ou l'apport de nouvelles technologies.

En plus d'une trésorerie de 100 millions d'euros, Zehnder dispose encore d'une facilité de crédit accordée en 2020 de 100 millions supplémentaires - extensible à 150 millions - pour satisfaire sa faim d'acquisitions, a rappelé le directeur financier René Grieder. En cas de manque de liquidités, le programme rachat d'actions pourrait être suspendu.

En tout, Zehnder pourrait lever 100 à 200 millions d'euros pour s'emparer d'une société, selon M. Grieder.

Les analystes applaudissaient les chiffres dévoilés par Zehnder, se réjouissant notamment de l'attention accordée aux actionnaires. Les investisseurs n'étaient pas en reste. A 12h45, l'action Zehnder prenait 3,7% à 66,60 francs suisses, dans un SPI en hausse de 1,0%.

