Zehnder Group AG est une société holding du groupe Zehnder, basée en Suisse, qui fabrique et commercialise des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Les activités de la société sont structurées en quatre segments : Le chauffage, qui propose une gamme de solutions de chauffage, allant des radiateurs design aux pompes à chaleur en passant par les panneaux de plafond rayonnant ; le refroidissement, qui propose des solutions pour le refroidissement intérieur, allant des systèmes de plafonds rafraîchissants à la ventilation intérieure ; l'air frais, qui propose des systèmes de ventilation pour le climat intérieur, ils sont adaptés à toutes les propriétés résidentielles et commerciales, aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation, et l'air pur, qui permet d'assainir l'air dans les bâtiments. Les produits et systèmes de la société sont commercialisés sous deux marques internationales et plusieurs marques nationales, dont zehnder, runtal et ACOVA, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques