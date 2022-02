Zehnder a collé aux attente en 2021

Zurich (awp) - Zehnder a vu sa rentabilité s'améliorer en 2021, malgré les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Les actionnaires en profiteront avec un dividende plus important. La croissance des ventes doit ralentir en 2022.

Le résultat opérationnel s'est envolé de 37% à 69,1 millions d'euros quand la marge correspondante a pris 1,7 point de pourcentage à 9,9%, a détaillé mercredi le spécialiste argovien de la climatisation et du chauffage. Le bénéfice net a crû de moitié à 60,3 millions, de quoi distribuer un dividende de 1,80 franc par titre après 1,25 franc. Zehnder a aussi confirmé ses ventes à 697,1 millions d'euros (+13%) annoncées en début d'année.

L'acquisition du canadien Airia Brands Inc. a été bouclée mardi.

Les chiffres dévoilés par Zehnder sont conformes aux attentes des analystes consultés par AWP.

En 2022, le groupe vise une croissance moyenne annuelle des ventes de plus de 5% et une marge Ebit oscillant entre 8% et 10%. Les taux d'imposition, particulièrement bas en 2020 et 2021, devrait se normaliser et affecter le bénéfice net.

A moyen terme, il continue de tabler sur une croissance moyenne annuelle de 5% mais a relevé ses ambitions en matière de une marge Ebit entre 9% et 11% (contre 8%-10% auparavant).

ck/jh