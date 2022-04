Zehnder acquiert le néerlandais Filtech

Zurich (awp) - Le spécialiste de la climatisation et du chauffage Zehnder rachète la société néerlandaise Filtech, spécialisée notamment dans la fabrication de filtres à air. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Filtech, actif dans différents pays, compte également des sites de production à Rancate dans le Tessin et à Modane en France. La société, qui était déjà un fournisseur de Zehnder, a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros et compte 70 collaborateurs et collaboratrices, indique vendredi un communiqué.

Zehnder gardera la raison sociale de sa nouvelle filiale ainsi que les trois sites de production. La finalisation du contrat signé le 31 mars est prévue au cours des prochaines semaines.

lk/al