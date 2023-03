Zehnder: le bénéfice net a fléchi en 2022

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'aération et du chauffage Zehnder a vu son bénéfice net se replier en 2022 mais la rentabilité opérationnelle a pu quelque peu avancer. Le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale un dividende stable de 1,80 franc par titre, indique mercredi l'entreprise.

Durant la période sous revue, le résultat opérationnel (Ebit) s'est enrobé de 3,2% à 71,4 millions d'euros mais la marge afférente s'est détériorée de 1,1 point de pourcentage à 8,8%, les problèmes d'approvisionnement et le renchérissement des matières premières ayant pesé.

Le bénéfice net pour sa part a reculé de 6% à 56,7 millions, affecté notamment par une normalisation de la charge fiscale.

Les résultats sont peu ou prou conformes au consensus AWP.

Le groupe a confirmé que son chiffre d'affaires, publié en janvier, a bondi de 16,6% à 812,5 millions d'euros, soutenue notamment par des acquisitions et des hausses de prix.

Lors de la conférence de bilan, la direction a en outre indiqué s'être retiré complètement du marché russe, ce qui a occasionné une charge unique d'un million d'euros.

Pour l'année en cours, le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires et une marge Ebit stable en comparaison annuelle. Les objectifs à moyen terme à savoir une progression annuelle des ventes de 5% et une marge Ebit oscillant entre 9 et 11% ont été confirmés.

Tout en restant prudemment optimiste, le directeur général Matthias Huenerwadel a mis en exergue que 2023 pourrait s'avérer plus difficile que prévu au vu du ralentissement conjoncturel. La détente au niveau des chaînes d'approvisionnement et des prix constituent cependant des points positifs.

La rentabilité opérationnelle s'est avérée supérieure aux attentes du consensus, fait remarquer l'analyste de Vontobel Bernd Pomrehn. Zehnder a réussi à croître plus vite que son marché de référence tout en maintenant une meilleure rentabilité, constate également le spécialiste.

Vontobel indique cependant que le cours du titre sous-performe par rapport à ses concurrents.

A 12h00, le titre prenait 1,4% à 74,4 francs suisses dans un marché de référence en hausse de 0,3%.

lk/ol