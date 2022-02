Zehnder relève son dividende et décolle en Bourse

Zurich (awp) - Zehnder a vu sa rentabilité s'améliorer en 2021, malgré les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Les actionnaires en profiteront avec un dividende plus important. Le groupe, qui a procédé à plusieurs acquisitions l'an passé, veut poursuivre sur cette voie. Son action s'envolait à la Bourse de Zurich.

Le résultat opérationnel s'est envolé de 37% à 69,1 millions d'euros quand la marge correspondante a pris 1,7 point de pourcentage à 9,9%, a détaillé mercredi le spécialiste argovien de la climatisation et du chauffage. Le bénéfice net a crû de 51% à 60,3 millions, de quoi distribuer un dividende de 1,80 franc par titre après 1,25 franc, soit un ratio de distribution de 33%. Zehnder a aussi confirmé ses ventes à 697,1 millions d'euros (+13%) annoncées en début d'année. Les liquidités issues des opérations ont fondu de 16% à presque 80 millions.

Les chiffres dévoilés par Zehnder sont conformes aux attentes des analystes consultés par AWP.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions lancé en mars, 79'300 actions A ont été acquises pour 5,6 millions d'euros à fin décembre. Le groupe ambitionne, sur maximum trois ans, de s'emparer de jusqu'à 5% des titres A via une seconde ligne de négoce sur SIX Swiss Exchange.

Le nombre d'équivalents temps plein a progressé de près de 300 personnes à 3634 employés, suite notamment aux acquisitions en Chine et en France.

En 2022, le groupe vise une croissance moyenne annuelle des ventes de plus de 5% et une marge Ebit oscillant entre 8% et 10%. Les taux d'imposition, particulièrement bas en 2020 et 2021, devrait se normaliser et affecter le bénéfice net.

A moyen terme, il continue de tabler sur une croissance moyenne annuelle de 5% mais a relevé ses ambitions en matière de marge Ebit entre 9% et 11% (contre 8%-10% auparavant).

Acquisitions complémentaires

Zehnder estime que "la demande pour des systèmes de solution énergétique efficients" dans la construction va se poursuivre à l'avenir. Les conditions de marché, ainsi que la situation des chaînes d'approvisionnement vont se normaliser au cours de l'année, même si la visibilité reste limitée. Le groupe de Gränichen étudie des "acquisitions complémentaires" pour compléter "son portefeuille technologique et de produits, renforcer sa position de marché et étendre sa présence géographique".

Vontobel recommande de conserver le titre, qui après un accès de faiblesse, a du potentiel pour grimper. Bernd Pomrehn salue la confiance affichée par Zehnder pour 2022.

Stifel note que le relèvement à moyen terme de l'objectif de marge Ebit constitue une bonne surprise. Quant à Martin Hüsler de la Banque cantonale de Zurich, il recommande de surpondérer le titre après des résultats solides, même si les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement risquent de peser sur l'évolution des ventes.

A 9h40, Zehnder s'envolait de 8,5% à 85,35 francs suisses, dans un SPI en gain de 0,8%.

