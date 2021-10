Zehnder s'empare de 75% de la société française Caladair

Zurich (awp) - Le spécialiste de la climatisation et du chauffage Zehnder a pris le contrôle du français Caladair, s'emparant d'une participation de 75% dans l'entreprise de ventilation. L'acquisition, dont le montant n'est pas divulgué, permet au groupe argovien de se renforcer dans un domaine d'importance pour les immeubles commerciaux et les bâtiments résidentiels.

Fondée en 1979 et basé à Mâcon, en Bourgogne, Caladair fabrique et commercialise des ventilations à haut rendement énergétique et des systèmes thermodynamiques, indique vendredi la société de Gränichen. La firme emploie 80 personnes et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, dont un tiers hors des frontières françaises.

Caladair continuera à déployer ses activités depuis son site de production actuel, sous la houlette du directeur général en place, qui détient désormais une participation minoritaire de 25%, précise Zehnder. Les produits de l'entreprise française seront écoulés via les canaux de distribution du groupe argovien.

Les deux partenaires ont signé le contrat ce jeudi. La finalisation de la transaction est attendue dans les semaines à venir.

fr/lk