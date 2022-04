Zellidja S A : - CP RFA 2021 29/04/2022 | 12:12 Envoyer par e-mail :

ZELLIDJA SA Idendification fiscale n° 01 030 994 Tableau n° 1 BILAN ACTIF BILAN (actif) (modèle normal) (modèle normal) Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 ACTIF EXERCICE EXERCICE PRECDENT A C T I F I M M O B I L S E Brut Amortissements et provisions Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) . Frais préliminaires

. Charges à répartir sur plusieurs exercices

. Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) . Immobilisations en recherche et développement

. Brevets, marques,droits, et valeurs similaires

. Fonds commercial

. Autres immobilisations incorporelles 95 914,09 95 914,09 ,00 ,00 50 000,00 50 000,00 ,00 ,00 45 914,09 45 914,09 ,00 ,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) . Terrains

. Constructions

. Installations techniques,matériel et outillage

. Matériel de transport

. Mobilier,matériel de bureau et aménagements divers

. Autres immobilisations corporelles 32 992 495,28 32 553 272,14 439 223,14 439 223,14 439 223,14 439 223,14 439 223,14 32 553 272,14 32 553 272,14 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) . Prêts immobilisés

. Autres créances financières

. Titres de participation

. Autres titres immobilisés 237 855 348,28 170 088 172,55 67 767 175,73 67 284 497,81 ,00 ,00 6 859,15 ,00 6 859,15 6 859,15 237 848 489,13 170 088 172,55 67 760 316,58 67 277 638,66 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) . Diminution des créances immobilisées . Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E) 270 943 757,65 202 737 358,78 68 206 398,87 67 723 720,95 A C T I F C I R C U L A N T STOCKS (F) . Marchandises

. Matières et fournitures consommables

. Produits en cours

. Produits intermédiaires et produits résiduels

. Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G) . Fournis. débiteurs,avances et acomptes

. Clients et comptes rattachés

. Personnel

. Etat

. Sociétés apparentées

. Autres débiteurs

. Compte de régularisation. Actif 102 957 450,59 97 338 926,75 5 618 523,84 4 703 667,86 ,00 ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 2 885 257,36 2 885 257,36 2 840 071,31 98 377 217,24 97 338 926,75 1 038 290,49 218 459,12 ,00 ,00 4 750,00 1 694 975,99 1 694 975,99 1 640 387,43 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H) . Dépôt à terme et Opcvm 6 864 986,88 5 337 510,08 1 527 476,80 2 391 575,35 6 864 986,88 5 337 510,08 1 527 476,80 2 391 575,35 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) 109 822 437,47 102 676 436,83 7 146 000,64 7 095 243,21 T R E S ZEL O TRESORERIE-ACTIF . Chèques et valeurs à encaisser

. Banque, T.G. et C.C.P.

. Caisse,Régies d'avances et accréditifs IDJA SA TOTAL III 1 058 040,19 1 058 040,19 356 712,34 6 500,00 6 500,00 6 500,00 1 051 540,19 1 051 540,19 350 212,34 ,00 ,00 ,00 1 058 040,19 1 058 040,19 356 712,34 TOTAL GENERAL I+II+III 381 824 235,31 305 413 795,61 76 410 439,70 75 175 676,50 Tableau n° 2 ZELLIDJA SA Idendification fiscale n° 01 030 994 Tableau n° 1 BILAN PASSIF (modèle normal) BILAN (passif) (modèle normal) Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 PASSIF EXERCICE EXERCICE F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1) 57 284 900,00 57 284 900,00 . moins :actionnaires,capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé . Prime d'émission, de fusion, d'apport 2 479 879,41 2 479 879,41 . Ecarts de réevaluation 534,69 534,69 . Réserve légale 5 728 490,00 5 728 490,00 . Reserves d'investissements . Autres réserves 313 913 478,94 313 913 478,94 . Report à nouveau (2) -331 923 125,76 -312 083 686,45 . Résultats nets en instance d'affectation (2) ,00 ,00 . Résultat net de l'exercice (2) 268 143,45 -19 839 439,31 Total des capitaux propres (A) 47 752 300,73 47 484 157,28 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES . Subvention d'investissement (B) . Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT . Emprunts obligataires (C) . Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES . Provisions pour risques (D) ,00 ,00 . Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION-PASSIF . Augmentation des créances immobilisées (E) . Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 47 752 300,73 47 484 157,28 P A S S I F C I R C U DETTES DU PASSIF CIRCULANT . Fournisseurs et comptes rattachés (F) 26 601 893,26 25 639 519,22 385 781,24 568 362,02 . Clients créditeurs, avances et acomptes . Personnel ,00 352,83 . Organismes sociaux ,00 20 337,15 . Etat 555 855,36 824 273,95 . Sociétés apparentées ,00 ,00 . Autres créanciers 25 545 944,04 24 103 388,46 . Comptes de régularisation-passif 114 312,62 122 804,81 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 2 052 000,00 2 052 000,00 ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) TOTAL II (F+G+H) 28 653 893,26 27 691 519,22 T R E S O TRESORERIE-PASSIF . Crédits d'escompte . Crédits de trésorerie ,00 ,00 . Banques (soldes créditeurs) 4 245,71 ,00 TOTAL III 4 245,71 ,00 TOTAL GENERAL I+II+III 76 410 439,70 75 175 676,50 SOCIETE : ZELLIDJA SA IDENTIFICATION FISCALE : 01030994 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 E X P L O I T A T I O N NATURE I PRODUITS D'EXPLOITATION . Ventes de marchandises(en l'état)

. Prestations de services

. Produits de participation

. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

. Produit accessoires

. Autres produits d'exploitation

. Reprise d'exploitations;transferts de charges II CHARGES D'EXPLOITATION . Achats revendus (2) de marchandises

. Achats consommés (2) de matières et fournitures

. Autres charges externes

. Impôts et taxes

. Charges de personnel

. Autres charges d'exploitation

. Dotations d'exploitation III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) IV PRODUITS FINANCIERS F I N A N C . Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

. Produits net sur cessions de titres et valeurs de placement

. Intérêts et autres produits financiers

. Reprises financières;transferts de ZEI LLIDJA ScAharges Idendification fiscale n° 01 030 994 TOTAL I 74 045,76 ,00 993 160,90 ,00 3 953,00 ,00 15 284,92 ,00 270 000,00 ,00 ,00 ,00 TOTAL II 74 045,76 115 277,48 ,00 1 680 000,00 993 160,90 1 002 974,12 3 953,00 14 197,00 15 284,92 14 768,04 270 000,00 270 000,00 ,00 50 000,00 1 282 398,82 -1 208 353,06 1 282 398,82 3 031 939,16 -2 916 661,68 54 439,57 54 439,57 36 264,83 1 716 707,25 494 794,30 1 716 707,25 494 794,30 2 006 132,74 62 800,00 E TOTAL IV 2 265 941,12 2 265 941,12 2 105 197,57 I- Synthèse des masses du Bilan TABLEAU DE FINANCEMENT Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 Masses Exercice A Exercice précédent .B. Variation A-B Emplois c Ressources d 2020 2019 1-Financemennt permanent 2-Moins actif immobilisé 3-Fonds de roulement fonctionnel (1-2) A 4-Actif circulant 5-Moins passif circulant 6-Besoin de finançement global (4-5)B 8-Trésorerie nette ( Actif - Passif ) ( A-B-C) 47 752 300,73 68 206 398,87 - 20 454 098,14 7 146 000,64 28 653 893,26 - 21 507 892,62 1 053 794,48 47 484 157,28 67 723 720,95 - 20 239 563,67 7 095 243,21 27 691 519,22

- 20 596 276,01 356 712,34 482 677,92 214 534,47 50 757,43 697 082,14 268 143,45 962 374,04 911 616,61 II- Emplois et Ressources Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 VIII PRODUITS NON COURANTS R N O N . Produits de cessions d'immobilisationsC O U R A N T

. Produits non courant sur créances

. Reprises sur subventions d'investissement

. Autres produits non courants

. Reprises non courantes;transferts de charges TOTAL VIII IX CHARGES NON COURANTES . Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées . Charges non courantes sur titres de part . Autres charges non courants . Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX ,00 54 007 331,56 57 365 370,60 3 358 039,04 ,00 57 365 370,60 21 018 230,75

X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX) -147 995,69 278 394,45 10 251,00 268 143,45 -17 996 408,75

XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X) -19 828 650,31

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 10 789,00

XIII RESULTAT NET(XI-XII) -19 839 439,31 XIVXVXVI TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)RESULTAT NET 59 557 361,79 59 289 218,34 268 143,45 5 242 297,05 25 081 736,36 -19 839 439,31 (total des produits-total des charges) Masses Exercice Exercice précédent Emplois Ressources Emplois Ressources I-Ressources stables de l'exercice Autofinançement (A) Capacité d'autofinançement Moins distribution bénifice Cessions et réduction d'immobilisatio (B) Cessions d'immobilisations incorporelles Cessions d'immobilisations corporelles Cessions d'immobilisations financières Remboursement prêt immobilisé Reprises sur charges Aug de capitaux propres et assimilés (C) Aug de capital , apport Subventions d'investissements Provisions Investissements à régulariser Aug des dettes de finançements (D) (Nettes de primes de rembourçement) 54 214 534,47 54 214 534,47 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00 0,00 6 417 463,71 6 417 463,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total (I) Ressources stables (A+B+C+D) 54 214 534,47 54 000 000,00 6 417 463,71 0,00 II-Emplois stables de l'exercice(Flux) Acquisitions et aug d'immobilisat (E) Acquisitions d'immobil incorporelles Acquisitions d'immobil corporelles Acquisitions d'immobil financières Aug des créances immobilisées Rembourssement capitaux propres (F) Rembourssement dettes de finance(G) Emplois en non valeurs (H) Total (II) Emplois stables ( E+F+G+H ) III- Variation besoin de financement global IV-Variation de la Trésorerie ( Placements ) V-Variation de la Trésorerie ( Banques ) 0,00 0,00 0,00 0,00 697 082,14 0,00 911 616,61 0,00 0,00 0,00 0,00 56 590,20 0,00 6 474 053,91 Total Général 54 911 616,61 54 911 616,61 6 474 053,91 6 474 053,91 Le rapport financier est disponible sur le lien suivant: http://www.somed.ma/communications/ ZELLIDJA SA Idendification fiscale n° 01 030 994 Tableau n° 4 ETAT B2 'TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 TABLLEEAUADUEDS ETITSRTESITDREEPSARDTIECIPAATRIOTNISCIPATIONS NATURE MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT BRUT FIN EXERCICE Acquisition Production par l'entreprise pour elle même Virement Cession Retrait Virement IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS .Frais préliminaires .Charges à repartir sur plusieurs exercices .Primes de remboursements des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 95 914,09 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 95 914,09 .Immobilisations en recherche et developpement .Brevets,marques,droits et valeurs similaires .Fonds commercial .Autres immobilisations incorporelles 50 000,00 45 914,09 50 000,00 45 914,09 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 992 495,28 ,00 ,00 ,00 ,00 32 992 495,28 .Terrains .Constructions .Installations techniques,matériel et outillage .Matériel de transport .Mobilier,matériel de bureau et aménagement .Autres immobilisations corporelles ZELLIDJA SA . Immobilisations corporelles en cours Idendification fiscale n° 01 030 994 439 223,14 32 553 272,14 439 223,14 32 553 272,14 Tableau 11 TOTALGENERAL 33 088 409,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0E,T0A0 T B4 33 088 409,37 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 Raison sociale de la société émettrice Secteur d'activité 1 Capital social 2 Participation au capital en % 3 Prix d'acquisition global 4 Valeur comptable nette 5 Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice Produits inscrits au C.P.C. de l'exercice 9 Date de clôture 6 Situation nette 7 Résultat net 8 .Fonderies de Plomb de Zellidja .Fenie Brossette .Société Rebab .Al Ain .Secatlas .Société pour l'extention du Port de Nemmour .Oceania ZELLIDJA SA Mines Négoce Portefeuille immobilier Mines 60 300 000,00 143 898 400,00 17 645 600,00 6 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 200 000,00 94,40% 57,08% 4,50% 100% 99,96% 7,62% 5,50% 57 269 800,00 169 318 568,82 1 400 362,87 7 169 757,44 2 499 000,00 140 000,00 51 000,00 0,00 61 633 767,27 1 090 362,87 5 035 186,44 1 000,00 51 000,00 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 -101 514 511,34 108 326 329,12 24 222 045,99 4 135 840,73 -3 843 759,19 3 329 460,75 -4 122 280,40 -2 119 077,51 1 670 306,66 0,00 0,00 46 400,59 Idendification fiscale n° 01 030 994 TOTAL 233 544 000,00 237 848 489,13 67 811 316,58 35 169 704,50 -6 755 656,35 1 716 707,25 Tableau 9 TABLEAU DES PROVTIASIBOLNES AU DES PROVISIONS ETAT B5 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 NATURE Montant début exercice DOTATIONS REPRISES Montant fin exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes 1. Provisions pour depréciation de l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées 2. Provisions durable pour risques et charges SOUS TOTAL (A) 4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

5. Autres Provisions pour risques et charges

6. Provisions pour depréciation des comptes de trésorerie 224 570 850,47 1 529 732,06 56 012 409,98 170 088 172,55 224 570 850,47 ,00 ,00 1 529 732,06 ,00 ,00 56 012 409,98 170 088 172,55 96 510 619,77 2 052 000,00 5 832 304,38 1 828 306,98 494 794,30 1 000 000,00 97 338 926,75 2 052 000,00 5 337 510,08 SOUS TOTAL (B) 104 394 924,15 ,00 ,00 1 828 306,98 ,00 494 794,30 1 000 000,00 104 728 436,83 TOTAL (A+B) 328 965 774,62 ,00 ,00 3 358 039,04 ,00 494 794,30 57 012 409,98 274 816 609,38 Le rapport financier est disponible sur le lien suivant: http://www.somed.ma/communications/ ZELLIDJA SA Idendification fiscale n° 01 030 994 ÉTAT B6 TABLEATUABDLEEAUSDECSCRRÉÉAANCNECS ES Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 CRÉANCES TOTAL ANALYSE PAR ÉCHÉANCE AUTRES ANALYSES Plus d'un an Moins d'un an Échues et non recouvrées Montants en devises Montants sur l'État et Organismes Publics Montants sur les entreprises liées Montants représentés par effets DE L'ACTIF IMMOBILISE 6 859,15 6 859,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Prêts immobilisés . Autres créances financières 6 859,15 0,00 6 859,15 0,00 DE L'ACTIF CIRCULANT 5 618 523,84 1 640 387,43 1 092 879,05 0,00 0,00 2 885 257,36 1 038 290,49 0,00 . Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes . Clients et comptes rattachés et acomptes . Personnel . État . Comptes d'associés

. Autres débiteurs

. Comptes de régularisation - Actif 2 885 257,36 1 038 290,49 1 694 975,99 1 640 387,43 1 038 290,49 54 588,56 2 885 257,36 1 038 290,49 0,00 ZELLIDJA SA ÉTAT B7 Idendification fiscale n° 01 030 994 TABLETAUBLEDAEUDSESDDETTTEESS Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 DETTES TOTAL ANALYSE PAR ÉCHÉANCE AUTRES ANALYSES Plus d'un an Moins d'un an Échues et non payées Montants en devises Montants sur l'État et Organismes Publics Montants sur les entreprises liées Montants représentés par effets DE FINANCEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Emprunts obligataires . Autres dettes de financement DE PASSIF CIRCULANT 26 601 893,26 24 334 317,88 2 267 575,38 0,00 0,00 555 855,36 23 872 750,03 0,00 . Fournisseurs et comptes rattachés . Clients créditeurs, avances et acomptes .. Personnel . Organismes sociaux Etat . Comptes d'associés

. Autres créanciers

. Comptes de régularisation - Passif 385 781,24 0,00 555 855,36 25 545 944,04 114 312,62 310 571,24 0,00 555 855,36 23 374 972,49 92 918,79 75 210,00 2 170 971,55 21 393,83 0,00 555 855,36 23 872 750,03 Le rapport financier est disponible sur le lien suivant: http://www.somed.ma/communications/ COMPTES COnSOlIdéS Bilan consolidé Bilan consolidé En milliers de DH 31-déc-21 31-déc-20 31-déc-21 31-déc-20 Immobilisations incorporelles 700 487 Capital 57 285 57 285 Immobilisations corporelles 115 952 129 116 Primes d'émission et de fusion 2 480 2 480 Immobilisations corporelles 3 586 3 897 Réserves -10 021 7 431 Titres mis en équivalence 0 0 Résultat net part du groupe -2 368 -17 477 Actif immobilisé 120 238 133 499 Capitaux propres, part du groupe 47 376 49 719 Intérêts minoritaires 41 160 39 724 Capitaux propres de l'ensemble consolidés 88 536 89 444 Stocks et en-cours 109 238 172 204 Dettes financières 55 211 69 785 Créances clients 216 063 214 734 Provisions pour risques et charges 86 146 105 141 Autres débiteurs 79 543 78 011 Fournisseurs 184 130 199 286 Actif circulant 404 844 464 949 Autres créditeurs 122 050 122 752 Passif circulant 306 180 322 038 Trésorerie et équivalent de trésorerie actif 19 516 8 330 Trésorerie passif 8 525 20 372 Total Actif 544 598 606 779 Total Passif 544 598 606 779 Tableaux de flux de trésorerie En milliers de DH 31-déc-21 31-déc-20 Résultat net consolidé - Variation des provisions non courantes

- Dotations aux amortissements des immobilisations

- Prix de cession des immobilisations cédées

- Valeur nette comptable des immobilisations cédées Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité Flux net de Trésorerie généré par l'activité Acquisition des immobilisations corporelles Variation des immobilisations financières Prix de cession des immobilisations cédées Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement Emissions (remboursements) d'emprunts Flux net de trésorerie liés aux opérations de Financement Variation de Trésorerie Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture -948 -18 995 12 229 -5 057 911 -11 860 44 248 32 388 -150 311 5 057 5 218 -14 573 -14 573 23 032 -12 042 10 991 23 033 -27 373 -1 958 17 366 -2 839 455 -14 348 70 291 55 943 -15 066 285 2 839 -11 942 -21 994 -21 994 22 007 -34 049 -12 042 22 007 Compte de résultat consolidé Compte de résultat consolidé En milliers de DH 31-déc-21 31-déc-20 Variation Chiffre d'affaires 536 100 429 173 - Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation (17 720) 15 722 12 499 5 861 (30 219) Produits d'exploitation 534 102 447 533 86 569 Achats 451 071 360 452 90 619 Autres charges externes 34 781 36 901 (2 120) Frais de personnel 40 001 32 614 7 387 Impôts et taxes 1 897 4 471 (2 574) Amortissements et provisions d'exploitation 27 367 36 212 (8 845) Autres charges d'exploitation 925 691 234 Charges d'exploitation 556 042 471 341 84 701 Résultat opérationnel (21 941) (23 808) 1 868 Résultat financier 2 754 (3 902) 6 656 Résultat courant (19 187) (27 710) 8 524 Résultat non courant 20 952 2 610 18 342 Résultat avant impôt 1 766 (25 100) 26 866 Impôts sur les bénéfices 2 714 2 273 441 Résultat net (948) (27 373) 26 425 Résultat net - Part du groupe (2 368) (17 477) 15 109 Intérêts minoritaires 1 419 (9 896) 11 316 0 - Communication Financière - Résultats au 31 décembre 2021 Les comptes consolidés du Groupe Zellidja sont établis conformément aux normes nationales prescrites par la Méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité (CNC) dans son avis No 5 du 26 mai 2005. La liste des sociétés consolidées au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 est la suivante : Sociétés Pourcentages d'intérêt Pourcentages de contrôle Méthodes de Consolidation Zellidja 100% 100% Intégration globale Al Aïn 100% 100% Intégration globale Société des Fonderies de Plomb de Zellidja 94% 94% Intégration globale Fenie Brossette SA 57% 57% Intégration globale Fenie Brossette Côte d'Ivoire 57% 57% Intégration globale Fenie Brossette Mauritanie 57% 57% Intégration globale Fenie Brossette Sénégal 57% 57% Intégration globale Comparabilité des comptes Les principes et méthodes de consolidation retenus pour l'exercice 2021 sont les mêmes que ceux retenus pour l'exercice précédent. Date de clôture Toutes les entités du Groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre. Le Conseil d'Administration de Zellidja, tenu mardi 29 mars 2022 a examiné l'activité de la société au terme de l'exercice 2021 et a arrêté les comptes y afférents.  COMPTES SOCIAUX En milliers de dirhams 2020 2021 Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat non courant Résultat net (2.932) (1.208) 1.100 1.635 (17.996) (148) (19.839) 268 Le résultat net de la société Zellidja au terme de l'exercice 2021 s'est établi à 0,3 MMAD contre -19,8 MMAD en 2020. Le résultat de 2020 était impacté principalement par la constatation d'une provision pour dépréciation des titres de participation suite à la revalorisation du portefeuille des titres détenus par la société et notamment Fenie Brossette dont le résultat s'est nettement amélioré ainsi qu'une provision sur les avances en comptes courants à la Société des Fonderies de Plomb de Zellidja.  COMPTES CONSOLIDES En milliers de dirhams 2020 2021 Résultat opérationnel Résultat non courant Résultat net Résultat net - Part du groupe Intérêts minoritaires (23.808) (21.941) 2.610 20.952 (27.373) (948) (17.477) (2.368) (9.896) 1.419  ACTIVITE DES FILIALES Fenie Brossette La société a clôturé l'exercice 2021 en affichant un chiffre d'affaires consolidé de 532 M MAD en hausse de 24% par rapport à l'année 2020. Cette forte progression s'explique par la reprise de l'activité couplée à une solide performance opérationnelle après les difficultés enregistrées suite à la crise sanitaire. Cette croissance du chiffre d'affaires démontre la capacité de Fenie Brossette à renforcer son positionnement dans un contexte économique qui reste difficile. Ainsi, et après plusieurs exercices déficitaires Fenie Brossette constate un résultat net part du groupe de 3,8 M MAD contre -23,1 M MAD en 2020. La poursuite de l'optimisation du besoin en fonds de roulement a permis de baisser l'endettement net entre 2020 et 2021 de 29 M MAD pour se situer à 21 M MAD. Société des Fonderies de Plomb de Zellidja (SFPZ) La Société des Fonderies de Plomb de Zellidja est en cours de liquidation suite à la décision de l'Assemblée Générale Mixte tenue en date du 25 juin 2019.  PERSPECTIVES DU GROUPE Fenie Brossette Malgré une conjoncture mondiale marquée par un manque de visibilité sur la disponibilité et l'évolution des cours de la matière première, Fenie Brossette continue à déployer son développement sur ses nouveaux métiers, et à consolider sa position de leader dans ses métiers historiques pour soutenir sa croissance. ZELLIDJA, SA 284, Boulevard Zerktouni - Casablanca Tel : 05 29 020 900 Fax : 05 29 020 919 R.C. Casablanca 28123/ IF 01030994 - ICE: 001525128000081 www.somed.ma Contact :m.ratim@somed.ma 7, Boulevard Driss Slaoui Casablanca Aux actionnaires de la société ZELLIDJA S.A. Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah, Tour Marina 2, Marina Casablanca Rapport général des commissaires aux comptes Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 Audit des états de synthèse Opinion 4, Allée des Roseaux Angle BD de Libye Casablanca Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 29 juin 2020, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ZELLIDJA S.A., comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 47 752 300,73 dont un bénéfice net de MAD 268 143,45. Ces états ont été arrêtés par votre Conseil d'administration tenu en date du 29 mars 2022, dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société ZELLIDJA S.A. au 31 décembre 2021 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. 2 Risque identifié Notre réponse EVALUATION DES TITRES DE PARTICIPATION Au 31 décembre 2021, les titres de participation sont inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de MMAD 67,8 représentant le poste le plus significatif du total bilan. Ces actifs sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et dépréciés uniquement sur la base de leur situation nette à chaque clôture semestrielle. En effet une dépréciation des participations est comptabilisée lorsque la quote-part de la situation nette de la participation est inférieure à sa valeur nette comptable à la clôture. Au vu de l'importance significative de la dépréciation dans les états de synthèse, nous avons considéré que la correcte valorisation des titres de participation, créances rattachées et provisions pour risques constituaient un point clé de l'audit. Nous avons examiné les principes et méthodes de détermination de la valeur des participations à la clôture. Pour apprécier le caractère raisonnable de l'estimation de la provision des titres de participation, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont notamment consisté à : Vérifier que les capitaux propres retenus concordent avec les comptes définitifs des entités qui ont fait l'objet d'un audit ou de procédures analytiques ; Prendre connaissance des dépréciations antérieures comptabilisées afin d'effectuer une estimation de la valeur nette des participations à la clôture actuelle ; Prendre en considération certains critères qualitatifs dans le processus d'estimations de la dépréciation, notamment l'arrêt d'activité, procédure de liquidation etc. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états de synthèse Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sontexempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;  nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; 4

 nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

 nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans les états de synthèse, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Vérifications et informations spécifiques Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. . Casablanca, le 28 avril 2022 Les Commissaires aux ComptesCABINET SEBTI Youssef SEBTI Associé 5 3 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

