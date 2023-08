ZEN Corporation Group Public Company Limited est une société holding basée en Thaïlande. La société exploite des restaurants et d'autres activités connexes par l'intermédiaire de ses filiales. Elle gère environ 13 restaurants thaïlandais et japonais. Ses enseignes japonaises sont ZEN, on the table Tokyo Cafe, AKA, Din's, ZEN BOX, Tetsu et Sushi Cyu & Carnival Yakiniku. Ses marques thaïlandaises du nord-est comprennent Khiang et tummour. Les produits et services de l'entreprise comprennent la restauration, la livraison de repas et la vente au détail. Elle propose des services de restauration par l'intermédiaire de 376Delivery, qui fournit un ensemble de repas livrés directement lors de banquets, de réunions, de séminaires ou de diverses cérémonies. Ses filiales comprennent Zen Restaurant Holding Co. Ltd, Tokyo Concept Co. Ltd, Aka Interfood Co. Ltd, Gyu Grill Group Co. Ltd, Zen Supply Chain Management Co. Ltd, Zen & Spicy Co. Ltd et Spice Synergy Co. Ltd.

Secteur Restaurants et bars