Chine-Un détracteur de Xi Jinping condamné à 18 ans de prison pour corruption

PEKIN, 22 septembre (Reuters) - Un ancien dirigeant du secteur immobilier et détracteur du président Xi Jinping a été condamné à une peine de 18 ans d'emprisonnement pour corruption, a annoncé mardi une juridiction chinoise. Ren Zhiqiang, l'ancien président du groupe public d'immobilier Huayuan, a aussi été condamné à une amende de 4,2 millions de yuans (525.960 euros environ), a indiqué la deuxième cour intermédiaire de Pékin sur son site internet. Selon l'avis publié mardi, Ren Zhiqiang a restitué tous les gains illégalement accumulés, a "volontairement avoué ses crimes", accepté sa condamnation et ne fera pas appel. Ren Zhiqiang a été arrêté en mars après avoir assimilé le président Xi Jingping à un clown alors que ce dernier se félicitait de la gestion de la crise du nouveau coronavirus par son gouvernement. Dans un billet, qui ne mentionnait pas explicitement Xi Jinping, Ren Zhiqiang disait ne pas avoir vu "un empereur vêtu de ses habits neufs, mais un clown nu soucieux de vouloir continuer de passer pour un empereur", rapporte le China Digital Times, une publication basée aux Etats-Unis. Zen Zhiqiang a été exclu du Parti communiste chinois en juillet. Il a été accusé le même mois d'avoir détourné des fonds pour assouvir sa passion pour le golf ou encore d'avoir illégalement accumulé d'importantes sommes d'argent. (Yew Lun Tian; version française Jean Terzian et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)