Zen Technologies Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans la conception, le développement et la fabrication de simulateurs d'entraînement, de systèmes anti-drones et d'opérations pour les forces para-militaires, les forces armées, les forces de sécurité, la police et les départements gouvernementaux. Les produits de la société comprennent le système anti-drone (CUAS), le tir en coin, le simulateur de conduite (DS), les champs de tir réels, la simulation en direct et la simulation virtuelle. Son système CUAS permet de détecter, de classer et de suivre les drones grâce à la surveillance passive, aux capteurs de caméra et à la neutralisation de la menace en brouillant les communications des drones. Ses champs de tir réels comprennent le système de notation du champ de tir air-sol, le système de remise à zéro des chars, le système de cibles multifonctionnelles, le bord de tir (CSWS), le simulateur de grenades à main (HE36S), le champ de tir tubulaire conteneurisé, le champ de tir intérieur conteneurisé et le système de cibles intelligentes (Zen STS)-LOMAH. Elle conçoit, développe et fabrique des solutions d'entraînement au combat pour la formation des forces de défense et de sécurité dans le monde entier.