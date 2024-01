Zen Technologies Limited est une société basée en Inde qui conçoit, développe et fabrique des systèmes d'entraînement à la défense basés sur la technologie des capteurs et des simulateurs. La catégorie de produits de la société comprend des simulateurs d'entraînement militaire terrestre, des simulateurs de conduite, des équipements de champs de tir réels et des systèmes anti-drones. La société dispose également d'une plateforme de formation à Hyderabad, qui intègre l'ensemble de sa gamme de produits. Son système anti-drone (ZADS) permet de détecter, de classer et de suivre les drones grâce à la surveillance passive et aux capteurs de caméra, et de neutraliser la menace en brouillant les communications des drones. Ses champs de tir réels comprennent le système de notation du champ de tir air-sol, le système de remise à zéro des chars, le système de cibles multifonctionnelles, le simulateur de tir (CSWS), le simulateur de grenades à main (HE36S), le champ de tir tubulaire conteneurisé, le champ de tir intérieur conteneurisé et le système de cibles intelligentes (Zen STS)-LOMAHT. Ses simulations virtuelles comprennent le simulateur de mission UAV (UAV Sim) et le simulateur de voilure tournante (RWS).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense