Zenith Energy Ltd - société d'énergie basée à Calgary, Canada, ayant des actifs de production, d'exploration et de développement en Afrique et en Europe - décide de mettre fin aux négociations avec le ministère béninois de l'Eau et des Mines pour la finalisation d'un contrat de partage de production pour le bloc 1, qui contient le champ pétrolifère de Seme, au large des côtes du Bénin. Le conseil d'administration a pris cette décision à la suite d'une "évaluation complète des récents développements géopolitiques dans les environs du Bénin". Cette décision s'ajoute à "l'investissement significatif à long terme nécessaire pour développer avec succès le champ pétrolifère de Seme, et aux progrès matériels réalisés dans d'autres juridictions où Zenith a maintenant l'intention de maximiser ses ressources techniques et financières avec un risque comparativement réduit pour les actionnaires de la société".

En avril, Zenith a déclaré qu'elle effectuait les travaux juridiques et techniques nécessaires à la finalisation du contrat prospectif pour Seme. En février, Zenith a réalisé une levée de fonds de 2,3 millions de livres sterling au Royaume-Uni et en Norvège. Elle avait alors déclaré qu'une partie des recettes serait consacrée à la négociation et à la finalisation d'un contrat au Bénin.

Cours actuel de l'action : 0,45 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 47%.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

