Zenith Energy Ltd. est une société énergétique indépendante basée au Canada qui possède des actifs de production, d'exploration et de développement en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, y compris la production d'électricité en Italie. La société se concentre sur le développement d'actifs de production de pétrole, de gaz et d'électricité, ainsi que sur des activités d'exploration à faible risque dans des actifs avec une production existante. Les opérations en Tunisie comprennent environ 204 kilomètres carrés (km), situés à terre dans le bassin pélagien, à l'est de la Tunisie, à environ 190 km au sud de Tunis, dans le gouvernorat de Mahdia. En Italie, la société exploite une gamme d'actifs de production d'énergie, produisant du gaz naturel, des condensats et de l'électricité. Son portefeuille de participations dans des actifs de production et d'exploration de gaz naturel à terre en Italie comprend Masseria Grottavecchia, San Teodoro, Torrente Cigno, Misano Adriatico, Sant Andrea et Masseria Petrilli. La filiale de la société, Cyber Apps World Inc. (CYAP), se consacre au développement de logiciels.