Zenith Exports Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce des articles en cuir et des tissus textiles. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : tissus de soie/confectionnés, gants de cuir industriels/confectionnés, tissus de soie EOU et fils. La société possède une unité de tissage, Zenith Textiles, située à Nanjangud, Mysore. Une autre unité, Zenith Spinners, est située dans le village de Dholka, à Ahmadabad. La société exerce ses activités par le biais de trois divisions : la division commerciale, la division tissage et la division filature. La division commerciale se consacre à la fabrication de gants en cuir et de tissus en soie pour les métiers à tisser. Elle développe également de nouveaux tissus aux propriétés antimicrobiennes. La division de filature opère sous le nom de Zenith Spinners, située à Dholka, Ahmedabad, qui a suspendu ses activités.

Secteur Textiles et Cuirs