Zenova Group PLC - société londonienne spécialisée dans les solutions d'extinction et d'interdiction des incendies - déclare que ses extincteurs Zenova FX sont conformes à toutes les réglementations européennes actuelles et futures concernant l'acide perfluorooctanoïque et le sulfonate de perfluorooctane. Les tests ont montré que les traces de substances polyfluoroalkyles se situent à 7 parties par milliard, en dessous du maximum de 1 partie par million fixé par l'Agence européenne des produits chimiques. Les concentrations de PFOA et de PFOS sont inférieures à la limite de déclaration. Les extincteurs Zenova FX continueront à faire l'objet d'une réclamation complète, y compris après le 3 juillet 2025.

Thomas Melchior, directeur général, déclare : "Ces tests de laboratoire indépendants confirment que le fluide Zenova FX utilisé dans toute notre gamme d'extincteurs est non seulement l'un des agents extincteurs les plus efficaces, mais aussi l'un des plus respectueux de l'environnement et qu'il est totalement conforme à la législation européenne actuelle et même à celle qui est prévue pour l'avenir."

Cours actuel de l'action : 1,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 64

