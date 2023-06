Zenova déclare que la peinture isolante a été adoptée par Melin Homes

Zenova Group PLC - fournisseur de produits de sécurité incendie et d'isolation thermique basé dans l'Essex - déclare que Melin Homes a adopté sa peinture d'isolation IP. Il ajoute que Melin, qui fournit plus de 4 500 logements abordables au Pays de Galles, a entrepris son premier projet à Newport en utilisant le produit de Zenova sur les murs intérieurs et les plafonds, à la suite des résultats et des essais récents de Zenova.

Tony Crawley, directeur général, déclare : "Nous sommes très encouragés par l'adoption des produits Zenova par les maisons Melin et il est agréable de voir l'adoption de l'innovation faire une différence dans la vie des gens et des entreprises".

Cours actuel de l'action : 3,52 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 79

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

