Zenova Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit une propriété intellectuelle pour des produits et une technologie de sécurité incendie et de gestion de la température. L'entreprise a développé des produits de sécurité incendie et de gestion de la température pour les marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Les produits de la société comprennent des peintures ignifuges, des extincteurs, des peintures d'isolation thermique, des enduits prêts à l'emploi et des systèmes d'arrosage qui peuvent être utilisés partout, même dans les cuisines. Les produits d'isolation de la société permettent de retenir la chaleur et le froid.