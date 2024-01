Zenova Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit de la propriété intellectuelle pour des produits et des technologies de sécurité incendie et de gestion de la température. La gamme de produits de la société s'applique aux marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Ses produits comprennent des peintures ignifuges, des peintures et enduits isolants, des fluides et applications d'extinction d'incendie. La société propose des solutions industrielles pour toute une série de problèmes de protection contre l'incendie et de gestion de la température, notamment Zenova IP, Zenova FP et Zenova FX. Zenova IP est une peinture d'isolation thermique qui crée une barrière thermique, assure la réflexion thermique des rayons solaires et infrarouges, et possède des propriétés anti-condensation et anti-moisissure. Zenova FP est une peinture de protection contre le feu à base d'eau qui empêche l'allumage et la propagation du feu. Zenova FX est un extincteur en instance de brevet rempli de fluide Zenova (Zenova FXB). Les solutions industrielles de la société comprennent également Zenova IR, Zenova WB et Zenova CS.