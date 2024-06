Zentalis Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de petites molécules thérapeutiques ciblant les voies biologiques fondamentales des cancers. Le principal produit candidat de la société est l'azenosertib (ZN-c3), un inhibiteur de WEE1 pour les tumeurs solides avancées et les hémopathies malignes. La société développe également un inhibiteur de BCL-2, ZN-d5, pour les hémopathies malignes et les troubles connexes. Le ZN-d5 est évalué en association avec l'azenosertib dans un essai clinique de phase I/II à dose croissante chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë R/R (ZN-d5-004C). La société fait également progresser ses recherches sur les dégradateurs de protéines et d'autres cibles non divulguées à l'aide de son moteur de découverte intégré.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale