Zentek Ltd. est une société canadienne spécialisée dans la technologie du graphène. L'activité principale de la société consiste à développer des opportunités dans l'industrie du graphène et des nanomatériaux connexes sur la base de sa propriété intellectuelle, de ses brevets et de son graphite Albany unique. La société se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de produits à base de graphène. La technologie de la société permet de filtrer et de désactiver les agents pathogènes afin de réduire le risque de transmission. La société se concentre sur la commercialisation de ZenGUARD, un revêtement hydrophile attirant l'eau qui adsorbe les aérosols chargés de bactéries et de virus et les désactive, augmentant ainsi la sécurité publique et réduisant le risque de transmission du COVID et d'autres agents pathogènes. La société développe un additif pour carburant à base de graphène qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des carburants diesel et biodiesel. Les développements de la société comprennent les aptamères et la détection rapide, ainsi que la synthèse d'oxyde de graphène et la synthèse de graphène.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale