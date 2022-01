Exclusif - Le fabricant polonais de médicaments Polpharma prépare une offre pour Zentiva d'Advent, selon des sources.

Les discussions entre Polpharma et les partenaires potentiels sont à un stade précoce et la société polonaise n'a pas encore décidé comment elle structurerait un véhicule d'offre conjointe, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat, avertissant qu'aucun accord n'était certain.

La démarche de Polpharma intervient après qu'Advent ait refusé l'an dernier les propositions des banques pour une introduction en bourse de Zentiva, en raison du ralentissement des cotations boursières au second semestre 2021, ont déclaré les sources à Reuters.

Polpharma a besoin d'une société de capital-investissement aux poches profondes pour aider à financer l'offre qui pourrait valoriser Zentiva entre 3 milliards et 3,5 milliards d'euros (4 milliards de dollars) et elle a engagé JPMorgan pour sélectionner des investisseurs potentiels, ont dit les sources.

Un représentant de Polpharma a déclaré que la société était "constamment à la recherche de cibles d'acquisition et d'opportunités de partenariat dans ses propres territoires et dans de nouveaux territoires", mais a refusé de commenter toute opération spécifique.

JPMorgan a refusé de commenter, tandis qu'Advent n'était pas immédiatement disponible.

Ces dernières années, les sociétés de capital-investissement ont payé le prix fort pour s'emparer des grands portefeuilles de médicaments génériques des grandes sociétés pharmaceutiques, jouant ainsi un rôle clé dans la création de grands acteurs de l'industrie, mais certaines cherchent maintenant à réaliser leurs investissements.

LE PRIX EST LA CLÉ

Le marché des médicaments génériques devrait passer de 411,6 milliards de dollars en 2020 à 650,3 milliards de dollars en 2025, à un taux de croissance annuel composé de 9,6 %, selon une étude de BCC Research.

La société de capital-investissement Advent, basée à Boston, a acheté Zentiva, qui fabrique une large gamme de médicaments génériques et en vente libre, au géant pharmaceutique français Sanofi pour 1,9 milliard d'euros en 2018.

Les médicaments de Zentiva sont vendus dans plus de 40 pays et l'entreprise basée à Prague dispose de sites de fabrication en République tchèque, en Roumanie et en Inde, selon son site internet.

Sous la propriété d'Advent, les bénéfices de base de Zentiva ont augmenté à environ 200 millions d'euros grâce à une série d'acquisitions, notamment le rachat de la société britannique Creo Pharmaceuticals en 2019 et l'achat des activités d'Europe centrale et orientale du rival Alvogen en 2020, a déclaré l'une des sources.

Zentiva, dirigé par le directeur général Nick Haggar, pourrait être valorisé à un multiple de plus de 15 fois ses bénéfices de base, a déclaré la source, ajoutant que sa valorisation a bondi après l'intégration complète de l'activité d'Alvogen.

Advent, cependant, n'est pas pressé de se séparer de la société de son portefeuille et pourrait soutenir l'entreprise pendant encore un an avant d'explorer des options stratégiques, selon deux des sources.

"Le prix de l'offre est essentiel pour attirer Advent à la table des négociations", a déclaré l'une d'entre elles. "Advent n'organise pas de processus d'enchères. C'est aux parties intéressées de lui forcer la main."

Le 15 novembre, Zentiva a démenti une information de la presse tchèque selon laquelle Advent cherchait à vendre la société dans le cadre d'une transaction d'une valeur comprise entre 2,4 et 3 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8821 euros)