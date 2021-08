Zenvia Inc. : Goldman Sachs persiste à l'achat

Données financières BRL USD EUR CA 2020 430 M 82,0 M 69,5 M Résultat net 2020 -21,4 M -4,09 M -3,47 M Dette nette 2020 41,8 M 7,96 M 6,76 M PER 2020 - Rendement 2020 - Capitalisation 2 330 M 444 M 377 M VE / CA 2019 - VE / CA 2020 - Nbr Employés 470 Flottant - Graphique ZENVIA INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ZENVIA INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Renato Friedrich Chief Financial Officer Jorge Steffens Chairman Lilian Lima Chief Technology Officer Gabriela Ferreira Vargas Chief Operating Officer Eduardo Aspesi Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ZENVIA INC. 0.00% 444 ORACLE CORPORATION 39.71% 252 341 SAP SE 17.03% 174 668 INTUIT INC. 42.36% 147 762 SERVICENOW, INC. 6.79% 116 470 DOCUSIGN, INC. 33.14% 57 665