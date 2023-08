Zenvia Inc est une entreprise brésilienne active dans le secteur de la technologie. L'entreprise développe une plateforme de communication axée sur l'expérience client (CX), dédiée aux entreprises et à leurs clients finaux. La plateforme fournit des solutions pour les campagnes de marketing, les équipes de vente, le service client et l'engagement, permettant notamment la création d'enquêtes, l'envoi de notifications groupées, la gestion des calendriers, les réponses automatiques aux questions fréquemment posées par les clients, la collecte des données des utilisateurs, l'inscription à des événements, l'authentification à deux facteurs et le suivi des commandes. Elle propose également des outils, tels que des interfaces de programmation d'applications logicielles (API), des chatbots, des compositeurs de documents et des authentifications. Les solutions de la société prennent en charge plusieurs canaux de communication, tels que les services de messages courts (SMS), les services de communication riches (RCS), la voix, WhatsApp et Webchat. Ses produits comprennent Zencia Flow, Zencia Chat, Zencia Message et Sirena. L'entreprise est présente au Brésil, en Argentine et au Mexique.

Secteur Logiciels