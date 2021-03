Zeon Corporation : La configuration est positive

Données financières JPY USD EUR CA 2021 306 Mrd 2 817 M 2 372 M Résultat net 2021 23 244 M 214 M 180 M Tréso. nette 2021 29 913 M 276 M 232 M PER 2021 15,0x Rendement 2021 1,36% Capitalisation 352 Mrd 3 247 M 2 727 M VE / CA 2021 1,05x VE / CA 2022 0,93x Nbr Employés 3 462 Flottant 65,6% Prochain événement sur ZEON CORPORATION 30/03/21 Détachement de dividende final Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 1 865,56 JPY Dernier Cours de Cloture 1 607,00 JPY Ecart / Objectif Haut 43,7% Ecart / Objectif Moyen 16,1% Ecart / Objectif Bas -19,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Kimiaki Tanaka President & Representative Director Tetsuya Toyoshima Managing Executive Officer, General Manager-R&D Kazuyoshi Matsuura Director, GM-Administration & Manager-Personnel Haruo Ito Independent Outside Director Takao Kitabata Independent Outside Director