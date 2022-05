Zeon Corporation : Nomura réitère son opinion positive sur le titre

Données financières JPY USD EUR CA 2022 361 Mrd 2 767 M 2 627 M Résultat net 2022 34 787 M 267 M 253 M Tréso. nette 2022 39 622 M 304 M 289 M PER 2022 8,66x Rendement 2022 2,02% Capitalisation 294 Mrd 2 258 M 2 144 M VE / CA 2022 0,71x VE / CA 2023 0,65x Nbr Employés 3 502 Flottant 65,9% Graphique ZEON CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ZEON CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 1 385,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 681,82 JPY Ecart / Objectif Moyen 21,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kimiaki Tanaka President & Representative Director Tetsuya Toyoshima Managing Executive Officer, General Manager-R&D Kazuyoshi Matsuura Executive Officer & manager-Gum Business Haruo Ito Independent Outside Director Takao Kitabata Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ZEON CORPORATION 4.37% 2 258 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 8.79% 101 413 AIR LIQUIDE 2.82% 78 153 WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD. -22.81% 36 760 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. 14.51% 34 924 ALBEMARLE CORPORATION -5.28% 25 957