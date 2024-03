Zeotech Limited est une société spécialisée dans les technologies de traitement des minéraux. La société développe et commercialise une technologie propriétaire de traitement des minerais à base de zéolite. Les projets de la société comprennent le projet de kaolin de Toondoon (Toondoon) et le projet de kaolin d'Abercorn. Le projet Toondoon Kaolin comprend un bail minier approuvé (ML80126) et deux permis d'exploration pour les minéraux (EPM 27395 & 27866), situés à environ 20 kilomètres au sud de Mundubbera, Queensland, et s'étend sur plus de 28 000 hectares. Le projet Abercorn Kaolin comprend quatre permis d'exploration minière contigus (EPM) pour un total de 50 sous-blocs, comprenant EPM 26837 (33 sous-blocs), EPM 26903 (4 sous-blocs), EPM 19081 (1 sous-bloc) et EPM 27427 (12 sous-blocs), situés à 20 kilomètres (km) au nord d'Eidsvold et à 70 km au sud de Monto dans le district de North Burnett, dans le centre-sud du Queensland, et s'étendant sur environ 20 000 hectares. Son portefeuille de technologies de synthèse des zéolithes peut produire une gamme de qualités et de produits ciblés.