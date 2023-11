(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Knights Group Holdings PLC - Société de services juridiques et professionnels basée à Newcastle-under-Lyme, Staffordshire - Nomination de David Wilson en tant que président non exécutif avec effet immédiat. M. Wilson est actuellement président non exécutif de LBG Media PLC et ancien directeur général adjoint de GB Group PLC. Il a également occupé les fonctions de directeur financier et de directeur de l'exploitation au sein du groupe EnviroFone. M. Wilson succède à Bal Johal, qui se retire après 12 ans d'activité. David Beech, directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Dave au sein de Knights. Il apporte à notre conseil d'administration une riche expérience en matière de développement d'entreprises de manière organique et par le biais d'acquisitions, acquise au cours d'une longue et fructueuse carrière au sein d'un certain nombre de sociétés cotées et privées. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie visant à renforcer notre position en tant que fournisseur diversifié et de premier ordre de services juridiques et professionnels à l'échelle nationale."

Zephyr Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les montagnes Rocheuses - Le chiffre d'affaires des projets du bassin de Williston pour le troisième trimestre 2023 a chuté de 15 % pour atteindre 6 millions de dollars, contre 7,1 millions de dollars au deuxième trimestre. Le volume des ventes a chuté de 25 % à 1 043 barils d'équivalent pétrole par jour, contre 1 385 barils par jour au deuxième trimestre. Le prix de vente moyen du pétrole est passé de 56,64 USD à 64,35 USD au cours du trimestre. Le revenu d'exploitation du troisième trimestre a augmenté de 2,4 % pour atteindre 4,3 millions USD, contre 4,2 millions USD au trimestre précédent. Le directeur général Coplin Harrington commente : "Nos actifs non exploités continuent de générer des flux de trésorerie solides et robustes, ce qui permet à Zephyr de continuer à financer l'investissement et la croissance de ses portefeuilles exploités et non exploités."

Red Rock Resources PLC - société d'exploration et de développement de ressources naturelles axée sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Australie - annonce que 200 tonnes de minerai de lithium ont été préparées pour l'exportation, le premier camion ayant quitté Harare, au Zimbabwe, pour le port de Beira, au Mozambique. Le président Andrew Bell déclare : "Nous commençons maintenant à exporter du minerai de lithium du Zimbabwe et nous nous attendons à ce que cela représente une part croissante de l'activité de la société. Nous poursuivons en parallèle la consolidation et l'amélioration de notre patrimoine de lithium et l'obtention de permis pour de nouvelles zones, afin de créer une visibilité à long terme sur les bénéfices."

Northern Bear PLC - Entreprise de services de construction basée à Newcastle, en Angleterre - déclare que l'offre publique d'achat a été approuvée pour le rachat d'un maximum de 5 millions d'actions à 62 pence chacune, d'une valeur de 1,3 million de livres sterling. Le président non exécutif Jeff Baryshnik quitte ses fonctions avec effet immédiat. Le directeur non exécutif Harry Samuel devient président par intérim.

Mineral & Financial Investments Ltd - société d'investissement axée sur le secteur des ressources naturelles - indique que Redcorp Empreedimentos Mineros Lda et Ascendant Resources Inc. sont en train de finaliser un accord d'achat et de vente de métaux avec Sprott Resource Streaming & Royalty Corp. L'entente comprend un dépôt accru de 4 millions de dollars américains contre la production future de son projet de SMV de Lagoa Salgada, au Portugal. Il indique que l'accord augmentera le pourcentage de flux à 2,75 % des métaux bruts, contre 1,75 % auparavant. Elle ajoute que les modifications devraient être financées le 29 novembre. M&F détient une participation de 20 % dans Redcorp, Ascendant détenant la participation restante.

Harland & Wolff Group Holdings PLC - Société de fabrication basée à Londres, qui dessert les industries maritimes et offshore à partir de chantiers en Angleterre, en Irlande du Nord et en Écosse - Déclare que l'audience d'appel du projet de stockage de gaz Islandmagee aura lieu les 6 et 7 février 2024. Elle se dit "fermement convaincue" que tout recours ne sera pas fondé, les demandes ayant été rejetées par l'arrêt de contrôle juridictionnel sur les cinq motifs. Note que le requérant a réduit les motifs à deux pour le présent appel. Islandmagee est une installation de stockage de gaz en cavité saline située à Antrim, en Irlande du Nord. La société a obtenu une licence maritime pour le projet auprès du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des affaires rurales d'Irlande du Nord en novembre 2021.

Zegona Communications PLC - Investisseur basé à Londres dans le secteur européen des télécommunications, des médias et de la technologie - déclare avoir levé 484.272 livres sterling par le biais d'une offre de 322.848 nouvelles actions à 150 pence chacune. Le produit de l'offre sera utilisé pour financer l'acquisition de la branche espagnole de Vodafone Group PLC.

Amte Power PLC - Développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion basé à Londres - Déclare que les discussions sur le financement continuent de progresser. Elle ajoute qu'elle dispose de suffisamment de liquidités jusqu'à la semaine débutant le 27 novembre, mais qu'elles ne suffiront pas à financer la société jusqu'à la satisfaction des conditions et à la réalisation de la souscription proposée de 2,5 millions de livres sterling. Si les discussions ne se terminent pas positivement, la société sera probablement incapable de faire face à ses obligations financières et sera forcée de se mettre sous administration.

