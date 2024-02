Zephyr Energy PLC est une société pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni et axée sur la technologie. La société se concentre sur la réalisation de rendements économiques à partir de projets pétroliers et gaziers développés de manière responsable dans la région des montagnes Rocheuses aux États-Unis. L'actif phare de la société est une concession exploitée de 45 000 acres située dans le bassin Paradox, dans l'Utah. La société possède des participations directes dans un vaste portefeuille de puits de production non exploités dans le bassin de Williston, dans le Dakota du Nord et le Montana. Le portefeuille de Williston comprend des participations directes dans environ 200 puits horizontaux modernes qui devraient produire entre 1 550 et 1 750 barils d'équivalent pétrole par jour. La société est également en train d'évaluer les transactions qui lui permettent d'avoir une exposition à court terme et à faible risque au forage horizontal de développement dans le prolifique bassin DJ. Le bassin DJ est une zone de ressources riche en liquides.