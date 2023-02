Zephyr Energy salue la réussite de l'exploitation d'un puits à Paradox

Zephyr Energy PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres - déclare que l'opération de tubage de production est réussie sur le puits 36-2 LNW-CC, situé sur le projet de Zephyr dans le bassin Paradox, qui se trouve dans l'Utah, aux États-Unis. Le puits est désormais entièrement sécurisé, indique la société. Elle prévoit de commencer les tests de production et l'achèvement potentiel de l'intervalle du réservoir Cane Creek fracturé dans les semaines à venir, sous réserve de la disponibilité du service. Elle ajoute que la production du puits State 16-2 LN-CC se poursuit également.

Le directeur général Colin Harrington déclare : "Le puits State 36-2 LNW-CC a été une opération longue et difficile, plus difficile que prévu mais pas atypique lorsqu'il s'agit de forer dans un bassin immature, éloigné et fortement surpressé. Malgré les défis, nous avons réussi à déplacer la barre à nouveau et à livrer ce qui semble être un autre puits productif sur notre superficie."

La société a commencé les opérations de forage en novembre sur le puits State 36-2 LNW-CC. La cible principale de l'opération était le réservoir de Cane Creek.

Cours actuel de l'action : 6,16 pence chacun, en baisse de 2,2% mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 21%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

