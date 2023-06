(Alliance News) - Zephyr Energy PLC a déclaré lundi qu'elle avait considérablement augmenté ses investissements de production tout au long de l'année dernière, qu'elle avait enregistré une croissance substantielle de ses revenus et de ses bénéfices, et qu'elle se concentrerait sur le développement de son projet phare dans un avenir proche.

Zephyr Energy est une société d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière basée à Londres, qui se concentre sur les montagnes Rocheuses aux États-Unis.

Zephyr a déclaré que son bénéfice avant impôt pour 2022 était de 21,2 millions USD, contre 848 000 USD en 2021. Le chiffre d'affaires est passé de 6,0 millions USD à 41,1 millions USD. En 2022, la société a également réalisé des gains de 1,8 million USD sur des contrats dérivés.

L'investissement total en immobilisations corporelles a augmenté à 51,8 millions USD contre 11,2 millions USD, ce qui, selon Zephyr Energy, reflète les acquisitions d'actifs non exploités dans son projet du bassin de Williston dans le Dakota du Nord, ainsi que les obligations déclassées et les dépenses d'investissement récurrentes.

Les investissements dans les actifs de prospection et d'évaluation ont quant à eux augmenté, passant de 22,8 millions USD à 38 millions USD.

Au 31 décembre, la société disposait de 9 millions d'USD de liquidités, contre 1,8 million d'USD à la même date l'année précédente.

Zephyr Energy n'a pas déclaré de dividende pour 2022, comme l'année précédente.

Cette année, Zephyr Energy donne la priorité au projet Paradox dans l'Utah, qu'elle entend faire entrer en pleine production commerciale. Le groupe cherchera également à développer son portefeuille d'actifs non exploités.

"Zephyr continue d'être bien positionné en tant que groupe d'exploration et de production rentable et générateur de liquidités, et notre portefeuille équilibré d'actifs exploités et non exploités devrait continuer à produire de bons résultats pour Zephyr. Les flux de trésorerie générés par notre portefeuille non exploité continueront d'être principalement utilisés pour le développement continu de notre projet phare Paradox", a déclaré le président non exécutif Rick Grant.

"En ce qui concerne l'avenir, avec un portefeuille diversifié d'actifs générant des flux de trésorerie, un potentiel de croissance organique substantielle, une assise financière solide et une équipe d'employés talentueux et dévoués, nous restons extrêmement optimistes quant à l'avenir de Zephyr."

Les actions de Zephyr Energy étaient en baisse de 4,1 % à 3,74 pence à Londres lundi après-midi.

