Zephyr Energy signale un déversement d'hydrocarbures dans un puits de l'Utah, désormais sous contrôle

(Alliance News) - Zephyr Energy PLC a annoncé mardi que le puits State 36-2 LNW-CC dans le bassin Paradox en Utah a libéré vendredi des hydrocarbures de manière incontrôlée, à la suite d'une défaillance présumée d'une soupape de sécurité.

Zephyr est une société d'exploration et de développement de pétrole et de gaz dans les montagnes Rocheuses aux États-Unis.

La société a déclaré que les efforts de contrôle ont été couronnés de succès, que toutes les autorités compétentes ont été informées et que des efforts sont en cours pour enlever le sol contaminé et nettoyer l'appareil de forage et l'équipement. Elle a ajouté qu'elle prévoyait d'effectuer une étude environnementale de confirmation à court terme.

Les actions de Zephyr Energy ont chuté de 11 % à 4,55 pence chacune mardi matin à Londres.

