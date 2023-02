Zephyr complète l'acquisition de la participation restante dans le projet Paradox

(Alliance News) - Zephyr Energy PLC a déclaré vendredi avoir finalisé l'acquisition des 25% d'intérêts restants dans l'unité White Sands, qui se trouve dans le bassin Paradox dans l'état américain de l'Utah.

La société pétrolière et gazière axée sur les Rocheuses américaines a déclaré que la conclusion de l'acquisition, d'abord annoncée fin décembre, fait suite à l'émission et à l'admission à la négociation sur l'AIM aujourd'hui de 13,5 millions de nouvelles actions de la société pour satisfaire la contrepartie initiale de l'acquisition, comme annoncé le 1er février.

"Je suis ravi d'annoncer la finalisation de l'acquisition qui, selon moi, représente une pierre angulaire importante pour le développement et la croissance futurs de la société", a déclaré Colin Harrington, directeur général de Zephyr.

"L'acquisition est immédiatement relutive pour nos actionnaires, étant donné l'augmentation des réserves et des ressources de la société, et fournit à la société une flexibilité et une optionnalité accrues en termes de développement futur de nos actifs Paradox."

Les actions de Zephyr étaient en hausse de 0,1% à 6,56 pence chacune à Londres vendredi matin.

