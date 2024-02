Amazfit, l’une des principales marques mondiales d’objets personnels connectés appartenant à Zepp Health (NYSE : ZEPP), une société de technologie de la santé, a annoncé aujourd’hui avoir passé un accord de partenariat révolutionnaire avec Kelvin Kiptum, le détenteur du record du monde masculin de marathon, et le seul athlète à avoir terminé un marathon en moins de deux heures et une minute. En tant qu’ambassadeur d’Amazfit, Kiptum utilisera la montre Cheetah Pro d’Amazfit pour gérer ses entraînements et ses courses, et l’anneau Helio Ring d’Amazfit pour optimiser ses capacités de récupération, avant les marathons de Rotterdam et de Paris.

Amazfit ambassador Kelvin Kiptum set to break marathon world record (Graphic: Business Wire)

Zepp Health ne cache pas son enthousiasme pour ce partenariat dynamique. Pengtao Yu, vice-président du design industriel, de la marque et du marketing consommateur de l’entreprise, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette collaboration entre Amazfit et Kelvin Kiptum. En tant qu’entreprise spécialisée dans la technologie de la santé, nous sommes fiers de soutenir Kelvin dans sa quête de records et dans sa volonté d’inspirer les individus du monde entier à poursuivre leurs propres objectifs en matière de santé et de forme physique. Ce partenariat témoigne de notre engagement à donner aux personnes les moyens de mener une vie plus saine grâce à des solutions intelligentes de santé et de conditionnement physique. »

Le récent exploit réalisé par Kelvin Kiptum au marathon de Chicago, où il a terminé avec un temps remarquable de 2 h et 35 s, ouvre la voie à une collaboration extraordinaire. Après avoir remporté les marathons de Valence et de Londres, le coureur de 24 ans s’est donné pour objectif de passer en dessous de la barre des 2 heures à Rotterdam en avril prochain et de décrocher l’or aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour l’aider dans sa préparation, Kelvin portera la montre Cheetah Pro d’Amazfit. Cette montre de spécialiste conçue pour les coureurs est dotée d’une antenne GPS MaxTrack™ à double bande et à polarisation circulaire – offrant un positionnement de 99,5 % aussi précis que celui des GPS pour professionnels –, ainsi que de la fonction innovante Zepp Coach™, une solution d’IA générant des plans personnalisés pour les athlètes à la recherche d’une préparation optimale pour leur marathon. Cette technologie de pointe soutiendra Kelvin alors qu’il peaufinera les moindres détails de son entraînement.

Kelvin Kiptum a fait part de son enthousiasme pour cette collaboration en déclarant : « Faire équipe avec Amazfit dans le cadre de cette aventure révolutionnaire est vraiment passionnant. La Cheetah Pro d’Amazfit fait désormais partie intégrante de mon programme d’entraînement. Alors que je vise à réaliser un temps de moins de deux heures à Rotterdam et à décrocher l’or aux Jeux olympiques de Paris, je suis convaincu qu’Amazfit sera mon meilleur allié pour repousser les limites du potentiel humain. Ensemble, nous sommes prêts à redéfinir les frontières du possible. »

Ce partenariat s’étend au-delà de la piste de course, puisque Kevin Kiptum utilise également l’anneau Helio Ring d’Amazfit, récemment annoncé, pour prendre le contrôle de sa récupération, et obtenir une analyse approfondie de la qualité de son sommeil, de sa préparation mentale et physique, et de son état émotionnel grâce aux capteurs BioTracker™ et EDA de l’anneau intelligent.

Cette symbiose entre Amazfit et Kelvin Kiptum est emblématique de leur engagement commun à repousser les limites. Tout comme la montre intelligente et l’anneau intelligent de la marque sont conçus pour les athlètes qui cherchent à repousser les limites avec l’aide d’une technologie de pointe, Kelvin Kiptum illustre en permanence le potentiel illimité des capacités humaines.

En forgeant des partenariats stratégiques avec des athlètes d’élite tels que Kelvin Kiptum, Amazfit vise à créer une plateforme qui transcende les frontières géographiques, en fournissant des informations précieuses sur la performance, l’entraînement et l’endurance, pour les athlètes en herbe comme pour les athlètes professionnels.

La montre Cheetah Pro d’Amazfit est disponible sur Amazfit.com et chez certains détaillants à travers le monde. L’anneau Helio Ring d’Amazfit sera disponible d’ici peu au printemps.

